Brandenburg/H./Treuenbrietzen

In Brandenburg an der Havel und Treuenbrietzen waren am Mittwoch gleich drei Autofahrer jeweils ohne Führerschein unterwegs.

In der Mittagszeit stoppte die Polizei im Brandenburger Stadtteil Neustadt den Fahrer eines Pickups, der schon mehrfach aufgefallen war. Der Mann besitzt keinen Führerschein.

Kurze Zeit später hielt die Polizei auch in Hohenstücken ein Fahrzeug an, dessen 27-jähriger Fahrer ebenfalls keinen Führerschein vorzeigen konnte. Am späten Abend wurde dann in Treuenbrietzen ein Opelfahrer kontrolliert. Auch der 38-Jährige durfte das Auto nicht steuern, in dem er saß.

Gegen alle drei Fahrer wird nun ermittelt. Sie durften nicht weiterfahren und müssen mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr rechnen. In bestimmten Fällen kann außerdem ihr Auto eingezogen werden.

Von MAZ