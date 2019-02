Brandenburg/H

Ein 78 Jahre alter Autofahrer befuhr am Samstag gegen 10.30 Uhr die Gördenallee in Fahrtrichtung Veilchenweg. Eine 92 Jahre alte Fußgängerin wollte in dem Moment die Gördenallee auf Höhe der Mozartstraße in Richtung Rosenweg überqueren.

Dabei betrat die Rentnerin die Fahrbahn, ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Fords konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, obwohl er sofort auf die Bremse trat.

Die Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. An dem Ford, der weiterhin fahrbereit blieb, entstand Sachschaden.

Von MAZ