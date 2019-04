Brandenburg/H

Auch wenn es am Ende nicht für einen Hauptpreis gereicht hat: Allein die Nominierung des Brandenburger Jugendtheaters zur Verleihung des „Papageno Award“, dem internationalen Jugendtheaterpreis, am Wochenende in Österreich kann wieder als großer Erfolg gewertet werden. Nominiert war neben 30 anderen Stücken die Brandenburger Produktion „Klassen Feind“ in der Kategorie „Beste Produktion“ im Sprechtheater.

Vanessa Lisch, Enos Daniel Macědo Araujo und Ben-Arik Man sowie Tyra Lee Hennig waren zudem für ihre Leistungen als Schauspieler nominiert, gingen letztlich aber leer aus.

Jugendtheater Brandenburg Klassen Feind Quelle: Jast

Das große Ziel aller Mimen um den Leiter Steffan Drotleff: Der Papageno, der Hauptpreis der Jury. Drotleff, der eine halbe Stelle als Schauspieler und eine halbe Stelle als Jugendtheaterleiter am BT besetzt, weiß, wie es sich anfühlt, diesen Hauptpreis zu bekommen. Mit Christiane Ziehl als Chefin gelang des sowohl für der „Geschichte des Soldaten“ als auch mit „Frühlingserwachen“ den Preis einzuheimsen.

Für die Produktion des Stücks „Klassen Feind“ gab es einen von 31 „Goldenen Vögeln“. Der “Goldene Vogel“ ist ein Anerkennungspreis, mit dem eine Reihe von guten Produktionen bedacht wurden.

Das Stück „Klassen Feind“ des englischen Schriftsteller Nigel Williams wurde 1978 veröffentlicht und feierte 1981 deutschlandweit Premiere in Berlin. Es handelt im Original von sechs als unerziehbar geltenden Jugendlichen. Diese warten in ihrem Klassenzimmer auf die Ankunft eines neuen Lehrers. Als der Lehrer nicht auftaucht, entsteht ein aggressives Verhalten unter den jungen Menschen. „Klassen Feind“ war die erste Inszenierung Drotleffs.

Die Gelegenheit, die Nominierten in Aktion zu sehen gibt es schon am Sonntag, 7. April 2019 um 11 Uhr beim Theaterfrühstück im Foyer des BT. Denn dann geben das Regieteam und die Darsteller erste Einblicke in die neue Inszenierung von „Kabale und Liebe“. Premiere ist der 26. April 2019 um 19.30 Uhr.

Der Papageno-Award der Reiman-Akademie in Linz zeichnet mit diesem „Jugendtheater-Oscar“ herausragende Jugendtheaterproduktionen im Sprech- und Musiktheater aus, bei denen mindestens Zweidrittel der Akteure Amateure im Alter von 12 bis 21 Jahren sind.

Bereits die Nominierung ist bei dem sehr großen Bewerberfeld eine Auszeichnung. 2019 waren es 31 Produktionen, die sich anhand von Videoaufnahmen der Sichtung durch eine Jury stellen müssen. Den Papageno gewann das Stück „ Alice im Wunderland“. Mit dem Musical erschufen 27 Jugendliche, Kinder und Profis 2018 ein poetisches Bühnenerlebnis im Stadttheater Mödling.

Von Benno Rougk