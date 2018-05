Brandenburg/H

Das war klar: Heiß haben die MAZ-Leser auf unserer Facebook-Seite den Sonnabendartikel zum Verkehrsentwicklungsplan – speziell zu Zentrumsring und Steinstraße – diskutiert.

„Die nächsten Jahren ziehen wir uns immer mehr Verkehr auf dem Zentrumsring. Die Kreuzung Wilhelmsdorfer Straße war heute schon total überlastet. Zurzeit werden drei Wohngebiete auf der Scholle, Göttin und in der Nähe der Straße Grüne Aue gebaut. Noch mal mehr Fahrzeuge an den Arbeitstagen. Wenn der dreispurige Ausbau zur BAB 2 fertig ist, fahren noch mehr Lkw und Pkw aus Richtung Rathenow zur Autobahn. Das Land und die Stadt müssen endlich eine Entlastungsstrecke zur BAB 2 bauen“, fordert Carsten Eichmüller. „Zentrumsring mit 70km/h? Wie soll das gehen? Da fliegt doch Jedem die Gebissprothese aus dem Gesicht. Wenn das nicht passiert dann knallt einem bei dem Zustand der Straße die Bandscheibe um die Ohren. Brandenburg ist Verkehrstechnisch das absolute Chaos“, orakelt Daniel Ruffi. „Grüne Welle bekommst du hin. Mit 90km/h! Tolle Ampelschaltung! Und wenn ich nur an das tägliche Drama an der Wilhelmsdorfer Straße/Kreuzung vom Bahnhof Richtung Scholle denke, wird mir übel. Wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat müsste dazu verdonnert werden, täglich zweimal die Strecke mit dem Auto abfahren zu müssen“, fordert Michael Schulze. „Die sollten lieber das Abbiegen von Domlinden Richtung Grillendamm verbieten, dann spart man schon einiges an Verkehr ein...“, schlägt Matthias Knorr vor.

„Nicolaiplatz nach Umbau – Stau, ,Wilhelmsdorfer’ nach Umbau – Stau tolle Verkehrsplaner! Weiter so, auf euch ist Verlass“, Uwe Thieme nimmt’s sarkastisch. Und Ronny Walther meint: „Steinstraße? Wir brauchen die Steinstraße brauchen wir für unser Autocorso zur WM und EM.“ „Haha, eher nicht ... wenn eh bald wieder die eine Seite aufgerissen wird“, kontert Johannes Puppe.

„Wenn Tempo 70 erlaubt ist, wird mindestens 80, wenn nicht 90 gefahren. Also eher keine gute Idee...“, findet Manuela Rohde. Monika Kullack will für die Innenstadt die radikale Lösung: „Genau , Steinstraße autofrei.“ Das findet Mareen Pukall Metzner nicht gut: „So ein Schwachsinn, hat man keine wichtigeren Themen mehr? Denke mal, dass dann die eine oder andere Gastronomie dicht machen kann , was auch auf die Läden zutrifft. Das treibt dann ja unwahrscheinlich die Wirtschaft an...“.

Von André Wirsing