Brandenburg/H

Das Event Theater in Brandenburg/Havel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen gemacht und ist für gewöhnlich wenig umstritten. Doch in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung am 27. März war das anders.

Zwar bekam der Antrag auf einen zusätzlichen städtischen Zuschuss in Höhe von jeweils 25.000 Euro für 2019 und 2020 bei 27-Ja-Stimmen eine deutliche Mehrheit. Doch nicht unerheblich wenige Stadtverordneten hoben nicht die Hand für das Event Theater und den Fontane-Klub.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Hoffmann sprach bezogen auf den CDU-Antrag von einem „Geschmäckle“. Denn der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Event Theaters Hank Teufer ist CDU-Mitglied und kandidiert für die Brandenburger Christdemokraten bei der anstehenden Kommunalwahl.

Ein Schelm...

Auch die Stadtverordnete Uta Sändig (Linke) sieht in ihrer Nachbetrachtung zur vergangenen SVV-Sitzung diesen Zusammenhang: „Ein Schelm, wer an die Parteizugehörigkeit des Leiters dieses Theaters denkt.“

Hank Teufer (als Fontane) ist Chef des Event-Theaters. Quelle: André Wirsing

Nun sind die Bündnisgrünen und die Linken in gleicher Sitzung mit eigenen Anträgen zur Kulturförderung gescheitert. Hoffmann erkennt eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen freien Kulturinitiativen in der Stadt und bemängelt, dass der CDU-Antrag nicht zuvor im Kulturausschuss behandelt wurde.

Vor allem aber errechnet der Grünen-Fraktionschef, der sich in der Abstimmung über das Event Theater der Stimme enthielt, „eine übermäßige Förderung“ zugunsten eines Kandidaten der CDU.

Steigerung um 39 Prozent

Das Event Theater und der von ihm getragene Klostersommer hätten im Jahr 2018 städtische und Landesmittel in Höhe von 95.500 Euro erhalten. Mit den ohnehin bewilligten Erhöhungen, den Landesmitteln und dem auf CDU-Antrag bewilligten Zuschuss kämen Event Theater und Klostersommer in den Jahren 2019 und 2020 auf ein Plus von rund 38.000 Euro.

Klaus Hoffmann: „Das ist eine Steigerung um 39 Prozent.“

Sein Stadtverordnetenkollege Jean Schaffer, Fraktionschef der CDU, sieht die Sache ganz anders. Es sei eben nicht nur um die im CDU-Antrag erläuterten personellen Probleme des Event Theaters gegangen, sondern um den Fortbestand des Fontane-Klubs. „Der Klub stand auf Messers Schneide und wenn der den Bach runter geht, dann haben wir ein Politikum“, sagt Schaffer.

Nicht reich beschenkt

Der Christdemokrat betont, dass der Fontane-Klub angesichts seiner Deckungslücke sogar 47.000 Euro zusätzlich benötigen würde, also gar nicht reich beschenkt worden sei.

„Die Förderung hat nichts damit zu tun, dass er bei uns auf der Liste steht“, betont Schaffer. Hank Teufer habe sich lediglich hilfesuchend an die Fraktion gewandt, aber nichts versprochen bekommen.

Hilfesuchend an die Familie

Das bestätigt der langjährigen Event-Theater-Chef und Fontane-Klub-Betreiber. „Bei uns geht es um die Existenz und da wendest du dich natürlich zunächst an deine Familie“, sagt Hank Teufer.

Allerdings war die eigene CDU keineswegs seine erste Adresse. Zunächst habe er sich Abfuhren beim Land und in der städtischen Kulturverwaltung abgeholt. Dort sei ihm geraten worden, sich an die Politik zu wenden.

Hank Teufer: „Wir haben den Mehrbedarf schon 2017 für 2018 angemeldet, er wurde aber von Stadt und Land zu 100 Prozent nicht genehmigt.“ Der Künstler und Theatermanager erklärt, wie der Fontane-Klub bisher dennoch knapp über die Runden gekommen sei.

Personalkosten gestiegen

„Weil wir auf Instandhaltungsmaßnahmen verzichtet haben, viele Dienstleistungen wie die Reinigung nur stark eingeschränkt durchgeführt wurden, ein verstorbener ehrenamtlich tätiger Hausmeister nicht ersetzt wurde, ich selbst den den gesamten Klostersommer ohne Honorar gespielt habe, wir auf zusätzliche Honorarkräfte verzichtet und Programmmittel für die Betreibung des Klubs umgenutzt haben.“

Das Event-Theater beschäftigt nach seinen Worten zwei Menschen in Vollzeit, einen in Teilzeit und sieben auf Honorarbasis.

Die Personalkosten sind laut Teufer gestiegen, weil das Event Theater den verstorbenen Ehrenamtler ersetzen, Honorarkräfte mit nun 30 Prozent höheren Kosten sozialversicherungspflichtig beschäftigen und den Wegfall von MAE- und ABM-Kräften ausgleichen müsse.

Tropfen auf dem heißen Stein

Betriebskosten sind den Angaben zufolge um etwa 50 Prozent gestiegen.

Zum Glück habe es der „Comedy Frühling“ 2019 ermöglicht, den Fontane-Klub mit einem höheren Eigenanteil zu finanzieren.

Das Event Theater erzielt außerdem als Mieter des Fontane-Klubs Einnahmen durch die Untervermietung von Räumen an Gastronomiebetriebe.

Ohne höhere Förderung könnte der Verein nicht mehr garantieren, den Auftrag als Betreiber des Fontane-Klubs zu erfüllen, versichert Teufer. Den Geschmäckle-Vorwurf findet er „relativ unfair“.

Er sagt vielmehr: „Die 25.000 Euro sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber sie geben uns Luft zum Atmen.“

Aktuelle Förderung von freier Kultur Der Beigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke) gibt einen kurzen Überblick über die Förderung der über das Event Theater hinaus bestehenden freien Theater- und Kulturarbeit 2019 und 2020 in Brandenburg/Havel. Die Traumschüff eG Ahoi Brandenburg erhält für die Theatertour 2019 vom 13. bis 18. August in Plaue und Kirchmöser 4500 Euro. Der Förderverein Schlosspark Plaue erhält für das Stück „Fontane, Wisike und die Dänen 2550 Euro. Das Industriemuseum soll in diesem und im nächsten Jahr je 168.000 Euro erhalten (20 Prozent mehr). Die Wredow’sche Zeichenschule soll 102.000 Euro erhalten, in diesem Jahr einmalig 70.000 Euro mehr. Für Kunstausstellungen und Kunstförderung sind wieder 5000 Euro vorgesehen. Ein Antrag liegt bisher vor. Für Kulturpflege und -förderung sind 16000 Euro vorgesehen, doppelt so viel wie 2018 dafür ausgegeben wurde. Acht Anträge der Verwaltung liegen vor, weitere werden erwartet.

Von Jürgen Lauterbach