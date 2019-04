Brandenburg/H

Der 36 Jahre alte Brandenburger, der in der Nacht zu Mittwoch seine Partnerin im gemeinsamen Haus auf der eigenen Scholle in Brandenburg an der Havel mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt hatte, sitzt seit Donnerstag in der Untersuchungshaft der JVA Brandenburg. Der entsprechende Haftbefehl wurde erlassen.

Zuvor war der Verdächtige einem Richter vorgeführt worden und hatte somit erstmals Gelegenheit, sich zu dem Geschehen zu äußern, wie Markus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, der MAZ sagte. Einzelheiten dazu sind nicht bekannt.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit wegen eines „versuchten Tötungsdeliktes“. Ob „versuchter Mord“ als Straftatbestand in Frage kommt, prüft die Behörde noch.

Das für den Samstag angesetzte Auswärtsspiel der Brandenburger Wasserballer gegen Magdeburg wurde indes inzwischen abgesagt. Der verdächtige Mann war in dem Verein sportlich aktiv. Vor diesem Hintergrund sehen sich die Spieler nicht in der Lage, die Begegnung auszutragen.

Opfer wurde stundenlang operiert

Wie berichtet, hatte der 36 Jahre alte Arbeiter seine vier Jahre jüngere Partnerin am Mittwoch gegen 2.30 Uhr im gemeinsamen Haus im Pappelweg brutal mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde inzwischen operiert und befindet sich nach Angaben aus dem Klinikum nicht mehr in Lebensgefahr.

Die 32 Jahre alte Lehrerin verdankt ihr Leben der eigenen, neun Jahre alten Tochter, die während der Tat im Haus war und rechtzeitig die Rettungsstelle alarmierte, sowie den Polizisten, die am Tatort wertvolle erste Hilfe leisteten.

