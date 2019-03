Brandenburg/H

Die Opfer sind meist arglose Kunden in Supermärkten und Einkaufszentren: Handtaschendiebe machen derzeit Brandenburg an der Havel und die Region unsicher. Die noch unbekannten Täter haben in den zurückliegenden Tagen gleich mehrfach zugeschlagen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gleichzeitig warnt sie vor den raffinierten Kriminellen.

Die Täter haben es demnach meistens auf Senioren abgesehen. Im Einkaufszentrum Brandenburg-Wust stahlen sie einer 85-jährigen Frau die Handtasche. Die Dame hatte sie in ihrem Einkaufswagen abgelegt. „Auch sie vermisst nun Geldkarten, Bargeld sowie persönliche Dokumente“, berichtet ein Polizeisprecher.

Geldbörse mit Karten und Papieren weg

Bereits am Freitag hatte sich ein 71 Jahre alter Mann bei der Polizei gemeldet, dem Diebe in einem Supermarkt im Brandenburger Stadtteil Nord die Geldbörse gestohlen hatten. Der Senior hatte gedanklich vertieft Lebensmittel gekauft“, berichtet der Polizeisprecher weiter.

Etwa zur selben Zeit ist eine 75 Jahre alte Frau in der Brandenburger Neustadt Opfer von Dieben geworden. Die Dame war in einem Markt in der Potsdamer Straße, als ihr Portemonnaie gestohlen wurde.

Tatort Lebensmittelmarkt

Ebenfalls am Freitag waren in Potsdam-Mittelmark Diebe unterwegs. So stahlen Täter einer 73 Jahre alten Frau in einem Lebensmittelmarkt in Beelitz die Handtasche. „Nun fehlen der Dame Persönliche Dokumente, Bargeld, Geldkarten sowie sämtliche Schlüssel und auch ihr Handy“, erklärt der Polizeisprecher. „Auch der Fahrzeugschlüssel befand sich in der Handtasche.“

In allen Fällen ermittelt jetzt die Kripo in Brandenburg an der Havel. „Individualisierte Karten konnten durch die Beamten zur Fahndung ausgeschrieben werden“, heißt es aus der Inspektion.

Warnung vor trickreichen Handtaschendieben

Gleichzeitig warnt die Polizei vor Handtaschendieben. „Taschendiebe bevorzugen Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten und dadurch Deckung bieten, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Haltestellen, Bahnhöfe, Kaufhäuser, Supermärkte und Großveranstaltungen“, erklärt der Sprecher.

„Die Diebe arbeiten oft in Gruppen: Einer lenkt das Opfer ab, indem er es zum Beispiel anrempelt, um eine Auskunft, Hilfe oder Geld bittet“, sagt er. „Diesen Moment nutzt der Nächste, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen und gibt sie an den Dritten weiter, der damit verschwindet.“

Nicht zu viel Bargeld mitnehmen

Er hat deshalb folgende Tipps parat: „Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.“

Von hms