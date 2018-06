Brandenburg/H

Wird die Hauptstraßenbaustelle rechtzeitig fertig oder nicht? Am Montagmittag fehlten noch gute drei Meter Pflaster im Abschnitt zwischen der Packhof- und der Wollenweberstraße. Auf einer Länge von 114 Metern und einer Fläche von mehr als 600 Quadratmetern wird das parallel verlegte Holperpflaster entfernt und durch geschnittenes sowie versetzt verlegtes Pflaster ersetzt. Das ist ebener und bildet nicht so große wie gefährliche Fugen. Am Donnerstag um 14.15 Uhr will Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) den Abschnitt frei geben. Havelfestbesucher sollen am Wochenende gefahrlos darauf laufen können. Dann ist aber noch nicht Schluss: Nach dem Fest müssen noch die Fugen zur Schiene der Straßenbahn vergossen werden und ewig aushärten.

240 000 Euro kostet die Maßnahme, die am 3. April begonnen haben. Zwischenzeitlich fehlten Natursteine, die eilends herbeiorganisiert wurden. Eigentlich sollte schon am 1. Juni alles fertig sein.

Von André Wirsing