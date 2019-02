Brandenburg/H

Früher kamen Schnäppchenjäger von weither, um sich am Vorabend der Sperrmüllabfuhr die besten Stücke zu sichern. Seinerzeit gab es feste Termine, zu denen die Fahrzeuge Brandenburgs Straßen abgefahren haben und den Sperrmüll vor den Häusern aufgeladen haben.

Für Mittwochmorgen haben Hinterbliebene einer alten Frau, die vor einigen Monaten im Alter von 84 Jahren gestorben ist, die Sperrmüllabfuhr zur Jacobstraße 32 bestellt. Ob am kommenden Morgen noch viel da sein wird? Am Nachmittag zuvor sieht es nicht so aus.

Fleißige Helfer bringen die Hinterlassenschaften, die niemand aus der Verwandtschaft mehr haben will, vor die Tür, wo auf dem breiten Bürgersteig genügend Platz für Schränke, Sofa, Teppiche und allerhand Nippes vorhanden ist. Sogar ein Kühlschrank ist dabei.

Einige Sachen sind ganz schnell weg

Manches davon bleibt keine Minute lang liegen, dann hat sich schon ein Liebhaber dafür gefunden. „Was wir rausstellen, kann man mitnehmen“, sagt ein Angehöriger der verstorbenen alten Dame, die einst bei der Bahn gearbeitet hat.

Was weg ist, muss die Sperrmüllabfuhr nicht mehr mitnehmen. Vielleicht sollte es wieder die festen Termine wie damals in den Neunzigerjahren geben. Das würde bestimmt viele Leute am Vorabend aus ihren Häusern locken.

Von Jürgen Lauterbach