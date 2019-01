Brandenburg/H

Hochzeitsmesse in der Werft und auch trotz Dauerregens kamen die Interessenten zahlreich, um sich zu informieren, was es alles rund um die Hochzeit braucht oder was den schönsten Tag im Leben noch schöner machen kann. Organisiert von Natalia Buchanez, Inhaberin von Brautmoden Eleganz, boten sich rund um das Thema Hochzeit gut 20 Geschäfte an.

Zur Galerie 20 verschiedene Anbieter buhlen um die Gunst der Heiratswilligen, da braucht es Originalität und Individualität. Ein Überblick über die Hochzeitsmesse.

Unter ihnen Goldschmiedmeisterin Heike Burgemann, die ganz individuell Eheringe nach Kundenwunsch fertigt, die Premnitzer Fotografin Doreen Neumann die Pyromagie Feuerwerker oder die Beauty Lounge UG die für die richtige Frisur sorgen. Wie ein Tisch dekoriert sein kann zeigte die " Werft", aber auch Hochzeitstorten und die vielen Figuren die diese zieren können waren genau so zu sehen, wie Blumengestecke und so manches mehr. Höhepunkte waren aber die Modenschauen der Brautkleider. Mehr Bilder unter www.maz-online.de/Braut19

Von Rüdiger Böhme