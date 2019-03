Brandenburg/H

Zwei Randalierer haben in der Nacht zu Sonntag einen Feuerwerksböller auf einen Mercedes in der Gerostraße in Brandenburg an der Havel abgefeuert. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit 10.000 Euro. Am Tatort sahen Zeugen gegen 23.30 Uhr zwei Personen flüchten. Die Kripo ermittelt nun und sicherte Spuren am Tatort. Sie bittet weitere Zeugen, sich unter 03381-56-00 zu melden.

Von MAZonline