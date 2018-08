Brandenburg/H

Ahne setzt sich ein für alles, was gut ist und kämpft gegen alles, was er nicht gut findet. Er findet, dass kein Zwang zur Lohnarbeit von Nöten ist, dass jeder Mensch alles kriegen sollte, was er braucht und Kinder und Tiere und Pflanzen und Mineralien, die sollte man nicht essen, außer wenn es nicht anders geht (Hunger).

Ahne hasst Menschen, die überall mitmachen und er liebt Musik, die man nicht ständig hört und er liebt auch noch anderes, was er aber nicht verrät, wegen Datenschutz.

Das kann man aber bestimmt nachlesen und dadurch herauskriegen bei dem, was er so schreibt, in seinen Schreibsachen. Oder aber man hört es sich aus seinem Munde an. Denn am Samstag, 15. September, liest Arne Seidel alias Ahne in Brandenburg an der Havel aus seinen Büchern.

Ahne, der 1968 in Berlin-Buch als Arne Seidel geboren wurde und bis heute nie hochdeutsch gelernt hat, ist außerdem Plattenaufleger, Buchautor, Sänger und hatte bis 2015 beim Hörfunksender Radio Eins seine „Zwiegespräche mit Gott“. Seine Auftritte in Brandenburg an der Havel sind inzwischen fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungsplans.

„Schockstarre Zukunft“ hat Ahne sein aktuelles Programm genannt, weil ihm kein besserer Titel eingefallen ist und es ja auch stimmt. Warum? Auch das erklärt er bei seinem Auftritt in Brandenburg selbst. Auch mit Gott will er sich dann wieder unterhalten und sogar singen.

Dazu darf Bier getrunken werden oder Rhabarbersaft, kündigen die Veranstalter an. Im Anschluss tätowiert der Autor gern etwas in Bücher hinein, welche er selbst geschrieben hat.

Ahne wurde im Jahre 1968 quasi gezwungen aus dem Schoß seiner Mutter zu kriechen. Seine ersten Worte waren: „Nein“ und „Warum“. Er stürzte die SED-Regierung, probierte dasselbe in der BRD, scheiterte durch Verrat. Es folgten Studien der eigenen vier Wände und Alkoholmissbrauch. 1994 schrieb er einen Brief an seine Oma und avancierte zu einem der größten Schriftsteller Europas. Tourneen durch die ganze Welt und Preise sind der Lohn – zumindest fast durch die ganze Welt.

Ahne tritt am 15. September auf eine spezielle Bühne: diese wird aufgebaut auf dem Ausflugsdampfer „Pegasus“. Das Schiff wird zu einer großen Comedy-Grillfahrt auslaufen, die über den Beetzsee, Silokanal, Plauer See, Breitlingsee und die Havel führt.

Der Comedian Ahne alias Arne Seidel kommt am Samstag, 15. September, nach Brandenburg an der Havel. Um 17.30 Uhr legt die „Pegasus“ am Salzhofufer ab. Der Eintritt kostet inklusive Grillbüffet 45 Euro. Tickets gibt es beim Event Theater unter 03381/79 32 77 oder hier: www.fontane-klub.de.

Von Philip Rißling