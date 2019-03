Brandenburg/H

Noch mehr als eine Million Euro auf dem Konto hat die Havelstadt für Projekte in ihren dörflich geprägten Ortsteilen. Das hat Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) in einem Brief den Stadtverordneten mitgeteilt.

So seien 1,11 Millionen Euro aus den vergangenen Jahren „angespart“ und in den neuen Haushalt für 2019 übertragen worden. Die Mittel aus Haushaltsresten wurden für folgende Maßnahmen bereitgestellt: Der Zaucheradweg befindet sich im Ausschreibungsverfahren, die Kosten betragen gemäß Zuwendungsbescheid insgesamt 572.200 Euro.

Der Radweg Göttin-Reckahn (Rochow-Radweg) ist von der Landesarbeitsgemeinschaft Fläming-Havel positiv bereits beschieden, ein Fördermittelantrag soll bis zum 30. Juni gestellt werden. Die Projektmittel umfassen insgesamt 444.900 Euro.

Für das Gemeindehaus Wust sind Fördermittel bestätigt, das städtische Immobilienmanagement GLM verbaut 80.900 Euro. Zum Teil stehen bereits die insgesamt 10.900 Euro teuren Hinweistafeln in den Ortszentren. Für den Abschnitt Klein Kreutz-Saaringen als Teil des Beetzsee-Rundweges gebe es erste Planungen.

„Aus Sicht der Finanzverwaltung sollten diese Maßnahmen umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen werden, bevor neue Vorhaben geplant werden“, empfiehlt Scheller.

Für die am Mittwoch zu beschließende Haushaltsplanung gebe es bereits Gesamtermächtigungen über 829.700 Euro. Davon würden 630.000 für das Umsetzen des Radweges Klein Kreutz Saaringen benötigt. Blieben also etwa 200.000 Euro für andere kleinere Projekte zur Verfügung. „Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass Projekte in Plaue und Kirchmöser bisher nicht als förderfähig angesehen werden“, schreibt Scheller. Das Förderprogramm Integrierte Ländliche Entwicklung ILE dient wirklich nur zum Investieren in dörfliche Ortsteile, die größeren werden als „zu städtisch“ regelmäßig abgelehnt.

Anlass für Schellers Schreiben ist ein Antrag aus den vornehmlich kleineren Ortsteilen, die Stadt möge möglichst unentwegt immer weitere Fördermittel für ILE-Projekte beantragen. In der Regel gebe es ohnehin immer etwa zwei, drei Jahre Wartezeit, bis es ein Projekt auf die Förderliste des Landes schaffe, dann könne man ab 2021 munter weiter investieren, so die Argumentation.

Von André Wirsing