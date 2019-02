Brandenburg/H

Der Landesausschuss Innere Mission, kurz Lafim, heißt jetzt offiziell Lafim-Diakonie. Bei seinem Jahresempfang mit Festgottesdienst am Freitag im Brandenburger Dom präsentierte sich der kirchliche Unternehmensverbund erstmals mit dem neuen Namen.

Zudem erhielt Nico Vogel, Geschäftsbereichsleiter von Fliedners, seine offizielle Einführung. Vogel hatte diese Aufgabe bereits im September des vorigen Jahres übernommen.

Die Einführung nahmen die Vorstandsvorsitzenden Pfarrerin Friederike Pfaff-Gronau und Tilman Henke sowie Klaus Ehrmann vor. Dazu hieß die Gemeinde Nico Vogel willkommen. Danach erhielt der neu eingeführte Bereichsleiter Gottes Segen.

Dem Gottesdienst schlossen sich zahlreiche Grußworte an die Lafim-Diakonie und an Nico Vogel an. Brandenburgs Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach ( Die Linke) betonte die besondere Bedeutung des sozialen Unternehmens, vor allem auch im Bereich der Fürsorge behinderter Mitmenschen. „Denn ohne die großartige Arbeit all ihrer Mitarbeiter und Einrichtungen wäre der Mangel an Fachkräften auch in der Stadt Brandenburg deutlich größer“, sagte er.

Erlebach dankte der Lafim-Diakonie für das Engagement in Brandenburg an der Havel und wünschte Nico Vogel, den er schon durch seine bisherige Arbeit gut kenne, weiter alles Gute. „Viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.“

