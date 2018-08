Brandenburg/H

Rettungswagen sind in Brandenburg/Havel im Notfall in etwa ebenso schnell am Einsatzort wie in den anderen kreisfreien Städten des Landes Brandenburg. Die gesetzlich festgelegte Grenze von 15 Minuten nach dem Notrufeingang halten die Retter der Stadt in mehr als 97 Prozent ein, berichtet Martin Hochstatter, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes. Mit 97 Prozent liegt Brandenburg landesweit in der Spitzengruppe.

Am Montag hatte die MAZ über Probleme des Rettungsdienstes im Land Brandenburg berichtet. Laut geltendem Gesetz muss ein Rettungswagen 15 Minuten nach Eingang des Notrufes vor Ort sein – und das in 95 Prozent der Fälle. Doch diese Quote verfehlen die Landkreise seit Jahren. Zu den Gründen für die Unpünktlichkeit zählen die gestiegenen Einsatzzahlen und der Personalmangel.

2017 waren nach den MAZ-Recherchen nur in den Städten Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) die Rettungswagen zu mehr als 95 Prozent pünktlich. Brandenburg/Havel landete in dem Vergleich mit 91 Prozent im Mittelfeld.

Der zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU) und der Chef der ärztlichen Rettungsdienstes Martin Hochstatter weisen darauf hin, dass bei den für Brandenburg/Havel ausgewiesenen 91 Prozent Fälle, in denen die Hilfsfrist von 15 Minuten eingehalten wurde, nicht nur Fahrten zu echten Notfällen enthalten waren, sondern auch nicht dringliche Einsätze wie Verlegungen, Krankentransporte und Bereitstellungen.

Hilfsfristen bei allen Einsätzen

Bei den von der Rettungsstelle an die MAZ weitergegebenen Zahlen handelte es sich also um die Hilfsfristen über die Gesamtzahl aller Einsätze, vom echten Notfall wie einem Verdacht auf Herzinfarkt oder einem Unfall bis zur nicht dringlichen Versorgung.

Uwe Hohn, Leiter der Regionalleitstelle: „In 2017 wurden 9380 Rettungsdiensteinsätze im Stadtgebiet gefahren. Davon wurde die Hilfsfrist bei 8541 Einsätze eingehalten. Dies entspricht 91,06 Prozent.“

Von diesen 9380 Einsätzen im Stadtgebiet waren laut Hochstatter 9607 Blaulichteinsätze, also Fahrten zu wirklich dringenden Notfällen. Bei diesen Fahrten sei die gesetzlich festgelegte Hilfsfrist von 15 Minuten zu 97,33 Prozent erreicht worden. Damit liegt Brandenburg/Havel im landesweiten Vergleich an zweiter Stelle – knapp hinter Frankfurt/Oder und knapp vor Cottbus.

Unter zwölf Minuten

„In 93,44 Prozent aller Notfälle haben wir die Einsatzorte sogar in weniger als zwölf Minuten erreicht“, versichert Hochstatter.

Im Jahr 2018 gab es bisher 6228 Rettungsdiensteinsätze im Stadtgebiet. Bei 5632 Einsätzen, die Notfälle und nicht dringende Fahrten umfassen wurde die gesetzlich definierte Hilfsfrist eingehalten. Dies entspricht 90,4 Prozent. Wie viele echte Blaulichtfahrten darunter waren, wurde noch nicht ausgewertet.

„Die Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass kein weiterer Bedarf an Rettungsmitteln besteht“, betont der Beigeordnete Brandt. Sie können nur erreicht werden, weil der Zusatz-Rettungswagen mit Personal aus dem Löschzug besetzt wird und auch Krankenwagen zur Notfallrettung eingesetzt werden.

„Aktuell laufen Gespräche mit den Krankenkassen, um ein weiteres Rettungsmittel in Dienst stellen zu können“, berichtet Uwe Hohn als Chef der Regionalleitstelle.

Von Jürgen Lauterbach