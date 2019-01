Mittelmark

Der Jahreswechsel ist ins Wasser gefallen, seit Tagen ist der zwischenzeitlich verstaubte Regenschirm wieder ein treuer Begleiter. Immer wieder kommt es ungemütlich nass vom Himmel herunter. Der Brandenburger wusste nach der monatelangen Dürre vom Sommer fast gar nicht mehr, wie sich Regentropfen auf der Haut anfühlen. Die Trockenheit des Jahres 2018 scheint für den Laien endlich durch das Schmuddelwetter überwunden zu sein. Doch Frank Kreienkamp, Leiter des Regionalen Klimabüros des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam, winkt nur ab: „Es müsste wochenlang weiter regnen und auch viel stärker, um das Defizit des Sommers auszugleichen. Wir sind noch ganz weit entfernt von einer Entspannung des Wasserhaushaltes.“ Zwei bis drei Millimeter pro Quadratmeter regne es derzeit etwa am Tag in der Region. „Zehn bis 15 Millimeter müssten es schon sein, es regnet einfach viel zu wenig.“

Im Sommer trocknete die Plane aus bei dauerhafter Hitze und ausbleibendem Regen. Die Bauern holten in Noternten ihr Getreide ein. Nun stehen die Gewässer hoch dank des Regens der vergangenen Tage.

Auch Jens Schreinicke, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark, gibt noch keine Entwarnung: „Es kann noch nicht reichen. Es bräuchte zwei, drei nasse Winter, um die Grundwasserkörper wieder aufzufüllen.“

Was vielen Menschen kaum bewusst ist: Auch der Dezember brachte weit weniger Regen als üblich. In der Region fallen im letzten Monat des Jahres im Durchschnitt 50 Millimeter pro Quadratmeter. In diesem Dezember waren es rund 35 Millimeter. Das Maximum lag seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1893 bei 125 Millimetern.

Über Wochen kräftiger Landregen nötig

„Es muss über Wochen richtig kräftigen Landregen geben, das würde etwas bringen“, sagt Frank Kreienkamp. Wenn Jens Schreinicke auf den Mühlenfließ an seinen Äckern sieht, weiß er genau, was der Meteorologe meint. „Wenn wir viel Wasser haben, läuft es auch in den Mühlenfließ, aber soweit ist es noch nicht.“

Also auch wenn die Havelwiesen nun überflutet sind und das Wasser hoch in der Havel steht, die Zeichen stehen noch auf Anspannung. „Das sagt noch gar nichts über das Wasser auf der weiten Fläche“, so Jens Schreinicke.

Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst erläutert es so: „Es wird natürlich jetzt alles gestaut, was geht, um das Wasser in der Region zu halten. „Es fehlt Wasser in Größenordnungen.“ Viele Wassermengen würden über die Flüsse auch einfach wieder abfließen.

Die Wintersaat ist teils gut aufgegangen

Damit die nächste Getreide- und Maisernte gedeiht, muss der Grundwasserspiegel noch nicht ausgeglichen sein, erläutert der Kreisbauernchef. „Wir kommen mit wenig aus, wichtig ist die zeitliche Niederschlagsverteilung. Alle 14 Tage 20 bis 30 Millimeter pro Quadratmeter wären ausreichend, dann hätten wir schon was gewonnen.“

Es gibt auch eine gute Nachricht Eine gute Nachricht gibt es vom Landesumweltamt: Nicht nur im Theatergraben in Brandenburg und in der Havel steht das Wasser dieser Tage hoch. Für die Wasserversorgung insgesamt bewirtschaftet das Land Brandenburg eine Reihe von Speichern und Seen, wie die Talsperre Senftenberg oder den Dossespeicher. Sie werden geöffnet bei Niedrigwasserlagen. „Aktuell hat sich die Lage in den Speichern erholt, die Wasserstände entsprechen den Normalständen“, sagt Wiebke Theuer-Glamann vom Landesumweltamt.

Die Wintersaat sei teilweise gut aufgegangen. Für die Rapsaussaat im Herbst aber komme der Regen zu spät. Schreinicke misstraut dem Wetter grundsätzlich in der kontinental geprägten Region: „Das Land Brandenburg ist einer der niederschlagärmsten Regionen Deutschlands“, sagt Wiebke Theuer-Glamann vom Landesumweltamt. Für Entspannung der Trockenheitsphase könne ein „gutes“ Winterhalbjahr sorgen. Dazu müssten effektive Niederschläge und Schneeschmelzen bis in den April herrschen bei nicht gefrorenen Böden. Der Grundwasserhaushalt reagiere im Gegensatz zu Flüssen deutlich träger auf Extremsituationen, sagt Wiebke Theuer-Glamann vom Landesumweltamt. Gerade das Grundwasser brauche regenreiche Winter.

Wie es jetzt weitergeht mit dem Wetter in der Region, ist offen. „Langfristprognosen sind aktuell wenig nutzbar“, sagt Frank Kreienkamp vom Deutschen Wetterdienst. Ob der Regen nun für einige Zeit der Natur erhalten bleibt, wagt er nicht zu sagen. Zur Temperatur lässt sich er sich schon mehr entlocken: „Es wird jetzt erst einmal milder, aber dann wird es kalt.“

Von Marion von Imhoff