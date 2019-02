Brandenburg/H

Zehn, neun, acht Donnerschläge… die Spannung im Stahlpalast steigt. … drei, zwei, eins Rumms – und da ist er. Von der großen Bühnenleinwand herunter begrüßt Stefan Mross am Samstagnachmittag die etwa 500 Brandenburger im Stahlpalast.

Und das Publikum juchzt und schreit und klatscht – ein wahrer Hexenkessel für den Mann auf der Leinwand. Und dann springt er live auf die Bühne und intoniert sein Erfolgslied „Immer wieder sonntags“, die Erkennungsmusik seiner gleichnamigen Fernsehsendung.

Die Stars seit Jahrzehnten professionell auf der Bühne, das Publikum ebensolange als Fans unterwegs –die richtige Mischung für „Immer wieder sonntags" an einem Sonnabend.

28.100 Sendeminuten seien in den 15 Jahren, die die Sendung bereits läuft, zusammen gekommen, und dies netto, ohne die Wiederholungen einzurechnen, berichtet Mross stolz. Und dann gesteht der Bühnenprofi: „Obwohl ich seit 2005 auf der Bühne stehe, rast vor jedem Auftritt mein Herz. Immer.“

„In den nächsten sechs Stunden kommt viel auf Sie zu“, kalauert der Entertainer und das Publikum lacht. Er erzählt einen Witz und natürlich singt er auch. „Rot, rot, rot sind die Rosen“, jubiliert er oder er schwärmt von den „Tulpen aus Amsterdam“ und „Blau, blau, blau ist der Enzian“. Das Publikum – überwiegend ist die Generation Silber vertreten - singt und klatscht eifrig mit.

Natürlich ist Stefan Mross nicht allein nach Brandenburg gekommen. Begleitet haben in Volksmusik-Giganten wie die Mayrhofner – das ist Erwin Aschenwald (64) mit seinen Söhnen Erwin junior (37), Michael (27) und Ulli (44) – aus dem Zillertal, wo es laut Mross mehr Musiker geben soll als Einwohner. „Ja, das sind die Musikanten aus dem Zillertal“ singen sie und ihre Musik schrammelt so herrlich, dass das Publikum schier in Ekstase gerät.

„Ja, so schön ist doch nur Südtirol“ behaupten die beiden Ladiners Joakin und Otto. Mit ihrem Titel „Die Erde hat Fieber“ hat es das Klimaproblem auch in die Volksmusik geschafft. Und mit ihrem „Goldsong“ „Beuge dich vor grauen Haaren“ machten sie dem Publikum eine besondere Freude.

„Verliebt, vorbei, vergiss mich nicht“ hat die attraktive Mross-Freundin Anna-Carina Woitschack unter viel Anteilnahme des Publikums gesungen. Beim gemeinsamen Auftritt mit Stefan Mross mit dem Song „Lo siento“ (Es tut mir leid) sah es nicht so aus, als ob den Beiden irgendetwas leid täte – im Gegenteil: „Lo siento“ ist ihre erste gemeinsame Single, die beim Brandenburger Publikum sehr gut ankam.

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ schmetterten ein paar ältere Damen in der Pause ausgelassen im Foyer, unterstützt und angefeuert von Anna-Carina Woitschack, die darüber fast zu spät gekommen wäre zum zweiten Teil des Programms.

Mit seinem Song „Michaela“ ist er berühmt geworden – Bata Illic. Und bis heute lieben seine Fans ihn dafür. So auch im Stahlpalast. Gleich bei den ersten Takten jubelte das Publikum und sang lautstark mit. Illic musste nur noch dirigieren.

Die meisten der Leute im Stahlpalast sind treue Mross-Fans, die sich keinen Auftritt ihres Idols in Brandenburg entgehen lassen. Der jüngste Fan im Saal dürfte der kleine Oskar gewesen sein. Der Zweijährige hat mit seiner Oma Bärbel Dziejak (67) das Konzert besucht. Ganz artig saß er bei der Oma auf dem Schoß, lauschte der Musik und klatschte vergnügt in seine Patschhändchen, wenn die Oma klatschte.

