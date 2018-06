Brandenburg/H

Ein Stück vom Paradies wird zurückerobert: Viele Kirchmöseraner waren zu DDR-Zeiten an der Badestelle Plauer See hinter dem ESV-Tennisplatz. Es gab sogar einen kleinen Anbau mit Umkleiden, der war nach der Wende kurz Jugendklub, wurde dann zugemacht.

Den ehemaligen Strand nutzten bis vor Kurzem ein paar Halbwüchsige als Treffpunkt und Ort für Lagerfeuer. Der Sand selbst war zugewuchert mit Sträuchern und dem großblättrigen Pestwurz. Bis Dienstagabend.

Auf der Wunschliste der Kirchmöseraner stand auch, den Strand am Plauer See wieder herzustellen. Am Dienstagabend trafen sich Freiwillige, um die erste Putzaktion durchzuführen. Quelle: Rüdiger Böhme

Dann kamen etwa 20 Menschen, die den alten idyllischen Zustand wiederherstellen wollten. Aufgerufen hatten Carsten Eichmüller, Udo Geiseler und Gerhard Sondermann vom SPD-Ortsverein Kirchmöser-Plaue. Bei dem ebenfalls organisierten Lokfest am 4. Mai hatten die Kommunalpolitiker eine Wünschewand aufgestellt, unter anderem erschien das Reaktivieren der Badestellen auf der Tafel. Anke Skala brachte es bei Facebook auf den Punkt: „Rund um Kirchmöser West ist nur Wasser und wir müssen zum Baden immer nach Kirchmöser Ost fahren.“ Sie beließ es nicht bei der Feststellung, sondern erschien nebst Tochter selbst zur Reinigungsaktion. Auch zwei junge Frauen kamen, weil sie davon ebenfalls bei Facebook gelesen haben. Und ein Paar, das gerade am See angelte, entschloss sich spontan zum Mitmachen.

Am Dienstagabend trafen sich Freiwillige, um die erste Putzaktion durchzuführen. Quelle: Rüdiger Böhme

So wurden die mehr als 200 Quadratmeter mit Rasenmäher, Baumschere, Hacke, Rechen und mit bloßen Händen bearbeitet.

„Es ist auch ein Ankämpfen gegen die No-Future-Stimmung, hier ist alles gelähmt. Seit Jahren wird der große Investor fürs Klubhaus der Eisenbahner und die alte Klinik versprochen. Der ESV Lok Kirchmöser weiß nicht, wie lange er noch seine Ballsport- und Tennisplätze behalten darf“, sagt Eichmüller. Nach etlichen geplatzten Luftschlössern von großen Hotels und Feriendörfern ist gerade mal Ruhe, die Stadt ist wieder Eigentümerin der Immobilien, versucht aber verzweifelt, wieder in deren Besitz zu bekommen. Im Klartext: Sie will die Schlüssel wiederhaben von dem letzten Erwerber, mit dem der Kaufvertrag geplatzt ist, weil sich manche Ankündigungen wohl als leere Versprechungen herausgestellt haben.

Unkraut im Hänger, Müll im Bus - der Strand wurde sauber verlassen. Quelle: Rüdiger Böhme

Nebenan ist Wolfgang Stenzel zugange. Er war schon Tennisspieler und aktives ESV-Mitglied als der Verein im Jahr 1978 den Tennisplatz und das Klubheim in Eigenleistungen errichtet haben. Er erzählt, wie mühselig es war, Warmwasserboiler und Heizungen teilweise mit Propangas zu befeuern, wie sich alle das Heim irgendwie gemütlich gemacht haben, zeigt die Duschen, die alt, aber sauber sind. Auch beim Tennisverein wissen sie nicht, wie es weitergehen soll. Dennoch hat Stenzel gerade sechs Tonnen rote Erde in Bayern bestellt, um die Plätze etwas herzurichten. Das kostet 1600 Euro, „zum Glück will die Stadt wohl einen Anteil von 1000 Euro beisteuern“.

Wichtig ist es Stenzel noch, darauf hinzuweisen, dass sich am Anbau die Dachpappenbahnen lösen und jeder Regen Dach und Gebäude gefährde. Auch dazu wolle er noch einmal in der Verwaltung vorsprechen.

„Es ist schön, dass sich nicht alle der unklaren Situation ergeben und etwas tun gegen Verfall und Stillstand“, sagt Eichmüller. Die Aufräum- und Putzaktion am Dienstag soll auch nicht die letzte an dem gesäuberten Badestrand sein. Zwar ist der Zugang zum Wasser wieder bequem, aber in den Ecken des Platzes lauern noch Büsche und Unkraut. Diese gelte es nach und nach zu entfernen.

Von André Wirsing