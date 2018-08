Brandenburg/H

Eine Verbindung zur Stadt Brandenburg oder dem unmittelbarem Umland ist die Gemeinsamkeit, die sich die sieben Künstler teilen, die jetzt in der Kunsthalle Brennabor zu sehen sind.

Welche Beziehungen und Verwandtschaften die Besucher zwischen den Kunstwerken der Ausstellung „Art:Ich II - Die nächste Generation“ entwerfen wollen, bleibt ganz im Auge des Betrachters.

„Mit der Schau knüpfen wir an eine Ausstellung aus dem Jahr 2016 an. Damals wurde die Kunsthalle, nach einer Zeit der Ungewissheit, ob der so wichtige Ausstellungsort der Stadt erhalten bleiben kann, mit der ersten Art:Ich wiederbelebt, in der vor allem Werke von Künstlern aus der Generation Ü50 zu sehen waren“, erklärt Kurator Christian Kneisel, der noch heute den Einsatz der engagierten Brandenburger Bürger lobt, die sich für den Kunstort eingesetzt haben.

Sieben Künstler stellen in der Kunsthalle Brennabor ihre Werke aus. Quelle: Christine Lummert

Inzwischen haben diese sich zum Freundeskreis der Kunsthalle Brennabor zusammengeschlossen und arbeiten mit viel ehrenamtlichen Engagement in der Organisation der bis zu acht Ausstellungen im Jahr. Die Finanzierung des großartigen Schauraums, in dem neben regionalen immer wieder auch international bekannte Künstler ausstellen, liegt mit 50000 Euro im Jahr inzwischen nicht mehr bei der Stadt, sondern beim Land Brandenburg.

Als Kenner der Kunstszene ist Kneisel immer wieder überrascht, wie viele junge Künstler inzwischen nicht mehr in der Großstadt Berlin, sondern in der weiten Fläche Brandenburgs ihre Ateliers eingerichtet haben.

Objekte und Skulpturen

Katharina Forster zum Beispiel arbeitet seit drei Jahren in Werder an ihren Objekten und Skulpturen, die raumgreifend, mal reduziert minimalistisch, mal ausladend bunt, in der Kunsthalle zu sehen sind. Ausgangspunkt für ihre Werke sind oft ausgemusterte Gegenstände aller Art, die den ursprünglichen Wert sowie ihre Funktion verloren haben und jetzt Forsters Kunst bestimmen. Nicht nur der stolze Löwe aus Gelben Säcken und mit eindrucksvoller Mähne hebt die Recyclingkunst auf eine neue Ebene.

Auch Franka Schwarz bedient sich für ihre Objektkunst im Fundus ausrangierter Materialien und belebt sie neu. Nicht zuletzt durch den Einbau von Licht- und Bewegungseffekten, wie zum Beispiel bei ihrem Objekt „Hypothetischer Alchemist“. Schwarz ist zugleich auch mit Ölmalerei in der Ausstellung vertreten.

Junge Künstler aus Brandenburg stellen aus

Jan Spiess, Annelie Knobloch und Jana Wilsky, die neue künstlerische Leiterin der Wredowschen Zeichenschule, zeigen ebenfalls Malerei und Zeichnungen. Abstraktes und Gegenständliches, Stillleben und Portraits, Farbexplosionen und Studien in Schwarz-Weiß können Besucher der „Art:Ich II“ entdecken.

Der Brandenburger Fotokünstler Tobias Wagner begleitet seit Jahren mit seiner Kamera die Skateboard-Szene und hat dabei Tempo, Bewegung und artistisches Können in Augenblicks-Bildern festgehalten. Ein noch anderes Feld bespielt Smajil Besic. Als Möbeldesigner verbindet der junge Künstler in seinen Objekten Funktionalität mit ganz eigener Ästhetik.

Die Ausstellung „Art:Ich II - Die nächste Generation“ ist noch bis zum 28. September zu sehen. Die Kunsthalle Brennabor ist mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Christine Lummert