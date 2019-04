Brandenburg/H

Wer fährt besser Auto, die jungen oder die älteren Fahrer? Ein Fahrlehrer berichtet.

Herr Schreiber, wie kann man die Fähigkeiten der Autofahrer verbessern, mit Druck oder mit Angeboten?

Hendrik Schreiber: Wir haben im Deutschen Verkehrssicherheitsrat und in der Lenkungsgruppe beim Land uns sehr lange mit jungen Fahrern beschäftigt, mit begleitetem Fahren ab 17, jetzt wird dies ab 16 diskutiert. Das junge Alter ist eine Hochrisiko-Phase, die wir mit Bildungsmaßnahmen begleiten sollten. Das können Wissens- und Praxis-Bausteine sein, die möglicherweise dazu führen, die Probezeit zu verkürzen.

Und bei den Älteren?

Wir erleben doch, dass die Generation 65+ meist noch topfit ist, wo wollen wir anfangen, bei 75+. Aktuell gibt es keine rechtliche Handhabe, die älteren Fahrer zu zwingen, ihre Fahrfähigkeit nachzuweisen. Es gibt zwar den ADAC-Fahrfitness-Check, doch in der Regel kommen dahin die guten Fahrer, die sich beweisen wollen. Wir erfassen oft nicht diejenigen, die unsicher sind.

Aber die Menschen wollen doch mobil bleiben!

Keine Frage, gerade auf dem Lande. Sie fragen sich doch, wie komme ich zum Einkaufen oder zum Arzt. Es gibt zwei Punkte zu bedenken. Das sind die theoretischen Kenntnisse, die häufig in gefährlichem Halbwissen bestehen. Und das sind abnehmende Fähigkeiten beim Sehen, Hören oder in der Beweglichkeit, Stichwort Schulterblick. Vielleicht sollten diese Menschen ihre Mobilität sinnvoll einsetzen. Sie müssen nicht nachmittags zur Rushhour in die Stadt fahren und vielleicht auch nachts nicht unterwegs sein.

Sind Sie für verpflichtende Nachprüfungen?

Ich habe noch keine endgültige Antwort gefunden. Wir werden um lebenslanges Lernen nicht umhinkommen. Ja, wir brauchen Fahrerweiterbildungen, ob freiwillig oder als verpflichtende Prüfung. Den lebenslangen Führerschein wird es nicht mehr geben. Ein sinnvoller Weg könnte es sein, freiwillige Schulungen und Überprüfungen zu befördern, indem man beispielsweise im Gegenzug dafür bei den Versicherern bessere Prämien erlangt.

Sie sind also für Angebote statt für Zwang?

Ja, wir sollten Anreize schaffen. Wenn sich beispielsweise bei mir oder bei den Kollegen ein Autofahrer für eine Feedbackfahrt anmeldet, weil er sich selbst überprüfen will, dann macht er sich schon aktiv Gedanken um seine Fahrfitness. Und damit ist doch schon viel erreicht.

Werden durch die ganzen modernen Fahrassistenzsysteme, die in den Autos verbaut sind, die Menschen sorgloser?

Ich beobachte eher den gegenteiligen Effekt. Viele Fahrer können sie gar nicht bedienen, weil man sie beim Kauf im Stand nicht umfänglich erklären kann und es einiger Übung bei der Benutzung bedarf. Und viele Systeme lassen sich im Stehen gar nicht aktivieren. Und Fahrschüler beispielsweise sind häufig überfordert, wenn das Auto selbstständig reagiert. Selbst beim Tempomat sind manche erschrocken.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Defizite bei den Autofahrern?

Das sind mehrere Sachen, die mir auffallen. Die Vorfahrt an gleichrangigen Kreuzungen ist für viele ein Problem. Zu fehlenden Kenntnissen bei Verkehrszeichen könnte ich zwei, drei Stunden referieren. Auch beim Fahren in Fahrstreifen innerorts und außerorts sowie beim Verhalten gegenüber Linienbussen an Haltestellen gibt es noch viel Unwissenheit.

Von André Wirsing