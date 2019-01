Brandenburg/H

Die Stadt hatte zu Jahresbeginn wieder 72.404 Einwohner, der höchste Wert seit dem Jahr 2008. Das gab Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) am Mittwoch bekannt als er eine Bilanz seiner ersten knapp elf Monate im höchsten Rathausamt und einen Ausblick auf das begonnene Jahr vorstellte.

In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt der Investitionen auf den Schulen, nachdem es bislang vorrangig um Kindertagesstätten ging. So sind für das Neugestalten des Schulhofes und der Sportanlage in der Kleinen Gartenstraße 900.000 Euro geplant, für einen Mensa-Anbau an der Theodor-Fontane-Schule 1,2 Millionen Euro. Das Erneuern des Sportplatzes an der Schule am Krugpark kostet 850.000 Euro. Für das Renovieren des OSZ Alfred Flakowski sowie für den Einbau von Sonnenschutzanlagen stehen 210.000 Euro zur Verfügung. Viel Geld fließt auch nach Kirchmöser: Für die Magnus-Hoffmann-Schule gibt es 620.000 Euro für die Sporthalle, 390.000 Euro für den Schulhof und 50.000 Euro für den Sonnenschutz. Ebenso bekommen die Gebrüder-Grimm-Schule und die Nicolaischule Beschattungssysteme für insgesamt 290.000 Euro.

Beim Tief- und Straßenbau werden etliche Projekte in diesem Jahr begonnen: Unter anderem wird die Landefläche des Rettungshubschraubers für 120.000 Euro saniert. Für 300.000 Euro bekommt die Neuendorfer Straße von der Luckenberger Straße bis zum Zentrumsring einen neuen Asphaltbelag, der schon fürs vergangene Jahr versprochene Geh- und Radweg auf der Nordseite des Grillendamms entlang der Sportanlagen einschließlich neuer Bushaltestelle wird für 350.000 Euro realisiert. 570.000 Euro aus Stadtumbau-Fördermitteln sollen in eine neue Brücke für Passanten und Radfahrer von der Friesenstraße zur Bauhofstraße gesteckt werden. Am Neubau der Ampel an der Ecke B 1/102 / Bauhofstraße beteiligt sich die Kommune mit 85.000 Euro, die Ampel Am Trauerberg/ Bauhofstraße wird für 20.000 Euro erneuert. Die Grabenstraße ist für 380.000 Euro im ersten Abschnitt von der Hauptstraße bis zur Wehranlage zu erneuern, der zweite Abschnitt der Wollenweberstraße zwischen Gorrenberg und Hauptstraße ist für 500.000 Euro an der Reihe. Das Umgestalten des Molkenmarktes beginnt.

Die Straßenbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen rings um den Packhof in Neustädtischer Fischerstraße, Kleine Münzenstraße und Eichamtstraße beginnen frühestens im Jahr 2020, in der Packhofstraße ein Jahr später.

Beteiligen muss sich die Kommune an den Bauvorhaben des Landesstraßenbetriebes. An erster Stelle steht der 3,5 Millionen Euro teure Neubau der B 102 August-Bebel-Straße und der Fontanestraße einschließlich des Knotens Fontanestraße/ Willi-Sänger-Straße bis zum Altstadt-Bahnhof. Der städtische Anteil liegt bei 525.000 Euro.

Auch beim Fördern der ländlichen Ortsteile gibt es einen gut gefüllten Plan. Zu den Projekten, die 2019 begonnen, weitergeführt beziehungsweise abgeschlossen werden sollen, gehören der Zaucheradweg zwischen Gollwitz und Rietz, der Rochow-Radweg von Göttin nach Reckahn, der Radweg zwischen Klein Kreutz und Saaringen sowie die Dorfbegegnungsstätte Wust.

Von André Wirsing