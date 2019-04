Brandenburg/H

Eine Schlägerei zwischen zwei Iranern eskalierte am Montagabend um 21.15 Uhr im Übergangswohnheim in der Hohenstückener Upstallstraße. Dort tranken die 19 und 31 Jahre alten Landsmänner Alkohol und stritten sich zunächst verbal.

Platzwunde nach Schlag mit der Glasflasche

Die Lage eskalierte, als die Männer plötzlich aufeinander einschlugen. Der 31-Jährige soll dann eine Glasflasche genommen und dem 19-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben. Dieser erlitt eine stark blutende Kopfplatzwunde und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte behandelten den nicht mehr ansprechbaren Mann und brachten ihn für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus. Weil der Tatverdächtige sich an der Hand verletzte, musste er ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Täter pustete sich auf 1,39 Promille

Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Der 31-Jährige kam anschließend ins Polizeigewahrsam. Während Beamte seine Identität feststellten, fanden sie auch noch Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Nach ersten Erkenntnissen waren an der Schlägerei keine anderen Personen beteiligt. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Körperverletzungsdelikten und zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZonline