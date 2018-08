Brandenburg/H

Janina Kolkmann ist seit voriger Woche die neue Leiterin des Staatlichen Schulamtes Brandenburg. Sie rückt kommissarisch nach für die bisherige Behördenleiterin. Ihre Vorgängerin Kerstin Niendorf ist seit dem 15. August Beigeordnete für Bildung und Jugend im Landkreis Oberhavel. Sie hatte das Staatliche Schulamt von 2014 an geleitet.

Frau Kolkmann, seit wann arbeiten Sie im Staatlichen Schulamt und in welcher Position bisher?

Janina Kolkmann: Ich war seit 2014 Schulrätin für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Brandenburg und zuständig zudem für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer.

Sie besetzen die Stelle kommissarisch. Werden Sie sich bei der bevorstehenden Ausschreibung bewerben?

Ich gehe davon aus, dass ich das tue.

Welche Entwicklungen stehen im neuen Schuljahr in der Schullandschaft in der Stadt Brandenburg an?

Die Herausforderung wird in den nächsten Schuljahren mit Blick auf die Stadt Brandenburg an der Havel darin liegen, die notwendigen Kapazitäten an Schulplätzen zur Verfügung zu stellen. Perspektivisch muss hier etwa mit Blick auf die Grundschulen für die Krugpark-Grundschule geprüft werden, ob die Kapazitäten dort ausreichend sind. Gleichzeitig gestaltet sich die Erweiterung aufgrund der Gegebenheiten schwierig an diesem Standort. Es ist zudem klar, dass die vorhandenen weiterführenden Schulen die steigende Zahl an Schülern ab 2024/2025 nicht mehr aufnehmen können. Die aufwachsenden Schülerzahlen erreichen die weiterführenden Schulen in etwa zwei Jahren. Dann wird politisch entschieden werden müssen, wie und an welchen Standorten eine Erweiterung der Kapazitäten erfolgen kann. Dann hätte man aber sehr große Schulstandorte, das bringt Probleme mit sich.

Zahlen und Fakten Das Staatliche Schulamt Brandenburg mit insgesamt 70 Mitarbeitern ist zuständig für alle Schulen in der Stadt Brandenburg, in Potsdam, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Dazu zählen 175 öffentliche Schulen mit rund 5200 Lehrern und 57.000 Schülern. Janina Kolkmann ist 43 Jahre alt und in Berlin geboren. Sie hat in Potsdam studiert und lebt in Brandenburg an der Havel.

Eine Option könnte die Gründung einer Gesamtschule sein. Diese Schulform ist in Potsdam-Mittelmark und Potsdam gut nachgefragt, aber in Brandenburg gibt es sie nicht.

Eine Gesamtschule bietet die Möglichkeit, das Abitur in Klasse 13 abzulegen. Wenn man aber eine solche Schulform hier in Brandenburg einführt, stellt man ein bestehendes System infrage. Wer Abitur in Klasse 13 machen möchte, kann nach der Jahrgangsstufe 10 der Oberschule zum Beispiel auf das berufliche Gymnasium am Oberstufenzentrum Flakowski wechseln. Auch würde eine Gesamtschule das Anwahlverhalten für alle weiterführenden Schulen der Stadt ändern. Eine Gesamtschule muss zudem vier- bis fünfzügig sein, um genügend Schüler für eine Oberstufe zu erhalten. Die Diskussion und Entscheidung darüber obliegt dann den Stadtverordneten. Gerne stehen wir für einen Austausch zur Verfügung. Es gibt für alles Für und Wider.

Was empfehlen Sie der Stadt Brandenburg?

Es ist eine politische Entscheidung. Wir halten uns da raus.

In Lehnin 2017 und Treuenbrietzen in diesem Jahr sind jetzt neue Gesamtschulen in Potsdam-Mittelmark an den Start gegangen. Wie stehen die Schulen da?

Beide Standorte etablieren sich gut und sind ausgelastet. Man muss schauen, wie sich die Gesamtschule Treuenbrietzen auf das Anwahlverhalten an der Oberschule Brück auswirkt. Das Gymnasium im Bad Belzig ist gut nachgefragt und die Kapazitäten sind erschöpft.

Wie sehen Sie die Oberschule Ziesar?

Wir freuen uns, dass die Schülerzahlen in Ziesar stabil sind. Wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, ob es so bleiben wird.

Sind alle Schulleiterpositionen besetzt in der Region Brandenburg?

Aktuell ist keine Stelle unbesetzt. Zum 1. Februar 2019 wird aber die Stelle des stellvertretenden Schulleiters am Bertolt-Brecht-Gymnasium neu besetzt. Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren und ist bis November abgeschlossen. Zum nächsten Sommer stehen zwei Neubesetzungen an: Die Schulleiter der Oberschule Nord und der Otto-Tschirch-Oberschule gehen dann in den Ruhestand. Aktuell wird die Leitung der Magnus-Hoffmann-Grundschule neu besetzt. Im ersten Schulhalbjahr wird das Verfahren abgeschlossen sein.

Das sind sehr bekannte, langjährige Schulleiter, die dann gehen werden.

Ja, es wird viel Fachwissen und Professionalität gehen. Aber es ist auch eine Chance für junge Lehrer nachzurücken. Ich bin ganz zuversichtlich.

Wie sieht es mit der Stellenbesetzung in Ihrer Behörde aus?

Von den zwölf Schulräten ist nur meine bisherige Stelle nicht besetzt, sie wird es aber zeitnah sein.

Deutschlandweit läuft die Debatte, ob Abitur in Klasse 12 oder 13 der richtige Weg wäre.

Ich sehe, dass das Abitur in Klasse 12 an den Gymnasien im Land Brandenburg akzeptiert ist. Zudem würde es personell sehr schwierig werden, tausende Schüler im Land Brandenburg ein Jahr länger zu unterrichten. Das Personal haben wir gar nicht.

Was ist Ihnen als Behördenchefin besonders wichtig beim künftigen Kurs des Staatlichen Schulamtes?

Ich möchte die Rolle und Unterstützung der Schulpsychologen für die Schulen bekannter machen. Auch die Medienbildung der Schüler ist mir besonders wichtig. Die Personalsicherung und -entwicklung des Schulamtes für die nächsten Jahre wird entscheidend sein.

Von Marion von Imhoff