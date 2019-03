Brandenburg/H

Wenn Plan A nicht aufgeht, muss man eben einen Plan B haben. Vor genau drei Jahren hat der Immobilien- und Projektentwickler Bernd Jansen das Ensemble aus der früheren Gaststätte Neuer Krug und den Schulanbauten aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg für recht kleines Geld von der Kommune erworben. Ein moderner Senioren-Wohnsitz sollte entstehen mit bis zu 35 Zweiraum-Appartements und diversen Service-Einrichtungen.

Doch irgendwie kamen der Investor und die Denkmalschutzbehörde nicht auf einen Nenner, mal war der notwendige Fahrstuhl ein Problem, mal der verlangte Erhalt eines beinahe eingefallenen Dachstuhls.

Monat um Monat ging ins Land, die Bausubstanz wurde deshalb auch nicht besser, im Gegenteil. Jansen stand kurz vor dem Aufgeben, bot die Immobilie schließlich zum Weiterverkauf an.

In eine andere Richtung

Doch dann trafen mehrere Umstände zusammen, die das Projekt in eine (voraussichtlich) gute Richtung lenkten. Seniorenwohnsitze sind in der Zwischenzeit eine ganze Menge in der Stadt entstanden. Bedarf gibt es nach wie vor an Wohnungen, vor allem an größeren. Und in der Denkmalbehörde genießt Jansen nun die Betreuung von Amtsleiterin Katrin Witt.

Im vorigen Dezember kam es zu einer entscheidenden Beratung aller Beteiligten. „Wir haben unser neues Konzept vorgestellt, wollen nun 18 Eigentumswohnungen in Größen von 80 bis 145 Quadratmetern herstellen.

In dieser Runde konnten wir uns auch darauf verständigen, dass wir nicht komplett von vorne beginnen müssen, sondern die neuen Pläne zu einer Erweiterung des bisher eingereichten Bauantrages führen“, erzählt der Investor.

Zur Galerie Das historische Gebäudeensemble am Krugpark besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: Die Ausspanne aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die Aussiedlerkinder-Schule und einige DDR-Anbauten.

Alle Wohnungen sollen Süd-West-Lage haben sowie Balkone oder Terrassen, mindestens einen Stellplatz gibt es pro Wohneinheit. Zentraler Zugang wird von der Seite der neuen Krugparkschule sein, auf den Fahrstuhl wird verzichtet, dafür gibt es Treppenlifte. Barrieren wie Schwellen werden vermieden.

Der Investor will nach eigenen Angaben rund 2,6 Millionen Euro investieren. Die Verkaufspreise sollen „deutlich unter 3000 Euro pro Quadratmeter“ liegen, „zudem kann jeder Erwerber die steuerliche Denkmalabschreibung in Anspruch nehmen“, wirbt Jansen.

Die Baugenehmigung für die Entwürfe des Potsdamer Planers Manfred Voigt soll noch im Frühjahr da sein, dann ist für ein Jahr Bauzeit angesagt. „Gerade den Alten Krug müssen wir denkmaltechnisch wie eine Puppenstube behandeln, das dauert.“

Vom Gasthof zur Schule

Der Neue Krug in Wilhelmsdorf wurde 1747 als Ausspanne an der Heerstraße von Berlin nach Magdeburg erwähnt. 1897 gab es einen Promenadenweg von Brandenburg zur Spinnerkolonie Wilhelms, vorbei am Krugpark. Zu dieser Zeit war der Krug nur noch eine Gastwirtschaft.

Ende der 1940er-Jahre wurde eine Schule für die Kinder eingerichtet, die nach Kriegsende auf der Flucht hier landeten – es entstand der gelb verklinkerte Ziegelbau, später kamen Anbauten hinzu.

Von André Wirsing