Brandenburg/H

Der Stadtteil Hohenstücken ist der städtische Hotspot bei der Migrantenproblematik und das zentrale Versuchslabor für die vielfältigsten Integrationsbemühungen der Stadt. „Versuchslabor Hohenstücken“ sagt Alfredo Förster dazu. Der mandatslose Kommunalpolitiker ist Mitglied im Unterbezirksvorstand der städtischen SPD.

Er hat das neue Integrationskonzept, das nach eineinhalbjähriger Vorbereitungszeit in den verschiedensten Gremien zum Monatsende von den Stadtverordneten verabschiedet werden soll, als Grundlage für seine Betrachtungen genommen.

4,9 Prozent Ausländer in der Stadt

Von den 72 150 Einwohnern unserer Stadt (Stand 31.Dezember 2017) besitzen 3562 Menschen keine deutschen Staatsangehörigkeit, das sind 4,9 Prozent. Dank dieses Zuzuges schrumpfe die Einwohnerzahl zurzeit nicht mehr.

Das Ausländerzentralregister (AZR) führt zum Stichtag 31. Januar in der Stadt Brandenburg 3239 Personen mit einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit. Rund 47 Prozent stammen aus europäischen Staaten, besonders Osteuropa ist stark vertreten.

Zu der großen Gruppe der Menschen mit einer Staatsangehörigkeit eines asiatischen Landes gehören allein 558 Personen aus Syrien und 190 Personen aus Afghanistan. Sie umfasst aber auch 155 Menschen mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit. „Wie erwartet, sind die Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sehr ungleichmäßig auf die Stadtgebiete Brandenburgs verteilt“, resümiert Förster. Laut der aktuellen Vorlage mit der Nummer 089/2018 und dem sperrigen Titel „Konzeption für die Integration von bleibeberechtigten Zugewanderten sowie für eine Verbesserung der Lebenssituation von Geflüchteten in Brandenburg an der Havel – Integrationskonzept – Fortschreibung 2017“,weist der Stadtteil Hohenstücken mit rund 13 Prozent den weitaus höchsten prozentualen Anteil an Ausländern aus. Zum Stadtteil zählt die ehemalige Kaserne mit der größten Gemeinschaftsunterkunft.

Nord und Altstadt auf den Plätzen

Nord und Altstadt folgen mit jeweils rund 4,5 Prozent Anteil an ausländischer Bevölkerung. Der hohe Prozentsatz in Nord ist ebenfalls auf die Gemeinschaftsunterkunft in der Flämingstraße zurückzuführen. Im September 2017 lebten dort 479 Menschen.

Nur elf Prozent aller registrierten Ausländer haben den Status einer Duldung, die Abschiebung wurde ausgesetzt (142 Personen) oder sie haben noch gar kein Aufenthaltsrecht in Deutschland (218 Personen).

Eine mögliche Erklärung für die hohe Konzentration von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Hohenstücken sind laut Vorlage für die SVV und damit aus der Sicht der Stadtverwaltung die laut Mietspiegel relativ geringen Mieten von 4,72 Euro je Quadratmeter.

Weiterhin „gibt es momentan kontinuierlichen Zuzug von anerkannten Flüchtlingen, die aus anderen Landkreisen nach Brandenburg an der Havel ziehen. Hier gibt es großen Bedarf an Wohnraum, welcher in der Stadt zu decken ist“, heißt es im Integrationskonzept. Wie eine gleichmäßige Verteilung auf alle Stadtteile erreicht werden kann, stehe nicht im Papier.

Von André Wirsing