Schwitzen für den perfekten Strandkörper: Bereitwillig nutzen vielen Menschen die Fitnessstudios in Brandenburg an der Havel, um ihre Muskeln aufzubauen. Schließlich möchte man am sommerlichen Strand optisch beeindrucken.

Wie sieht es aber mit dieser sogenannten Massephase für das Gehirn aus? Um zu verhindern, dass zwar das Shirt am Oberkörper spannt, der Weg zum Strand jedoch nicht gefunden werden kann, bietet Beate Stephan Training fürs Gehirn an.

Die 49-jährige Heilpraktikerin für Psychotherapie aus Kleinmachnow gibt regelmäßig Kurse in der Akademie der zweiten Lebenshälfte in der Brandenburger Jacobstraße.

Arbeit als Gedächtnistrainerin seit 2012

„Ich bin Gedächtnistrainerin seit 2012 und arbeite mit unterschiedlichen Gruppen“, sagt die Heilpraktikerin. „Das sind Schüler und Studenten, Menschen mit Krankheiten wie Rheuma im Einzeltraining oder aber auch Firmen, bei denen ich die Merk- und Konzentrationsfähigkeit sowie das öffentliche Sprechen schule.“

Sie selbst habe von ihrer Tätigkeit profitiert: „Irgendwann konnte ich mir unter anderem Namen leichter merken.“

Im Haus der Begegnung in der Jacobsstraße leitet Stephan zwei Gedächtniskurse für ältere Menschen. Eine Generation, in denen das Gehirntraining einen höheren Stellenwert haben sollte als das Protzen mit Muskeln.

„Denn das Gehirn beginnt bereits nach der frühkindlichen Entwicklung mit dem Abbau“, sagt Beate Stephan. „Fordert man das Hirn nicht, ist es wie ein Muskel, der nicht trainiert wird. Es ist zwar da, kann aber nicht ausgeschöpft werden.“

Gedächtnis-Tipps für den Alltag

Für die Heilpraktikerin bedeutet Training all das, was nicht gewohnt ist. So kann auch im Alltag Gehirnjogging betrieben werden. Hierfür hat Beate Stephan einfache Tipps für den Alltag: „Versuchen Sie mal, das Brot mit der anderen Hand zu schmieren oder einen anderen Platz als den Lieblingssessel zu nutzen“, so die Gedächtnistrainerin.

„Wenn man Dinge auf ungewohnte Weise macht und damit automatische Prozesse vermeidet, bleibt das Gehirn dadurch wach.“

Zudem seien kleine Bewegungsübungen ebenfalls hilfreich. Jeden Kurs beginnt Stephan mit Fingerübungen. „Nicht nur sollen die Finger lange bewegbar bleiben“, sagt die Trainerin.

„Diese Übungen stimulieren zusätzlich das motorische Areal sowie die angrenzenden Bereiche im Gehirn, die für das Sprechen zuständig sind.“

Hustende Heidi und jodelnde Jutta

In den Kursen stellen sich zu diesem Zweck die Teilnehmer beispielsweise mit charakteristischen Attributen vor, deren Anfangsbuchstabe zu dem des Vornamens passen: da sitzt dann die hustende Heidi neben der gärtnernden Gabi oder der jodelnden Jutta.

Zusätzliche Aufgaben wie das Rückwärtsaufsagen des Alphabets fordern sowohl das Gedächtnis, als auch das Sprachareal des Gehirns. Hierbei stellt so mancher Kursteilnehmer verblüfft fest, wie relativ simple Aufgaben schnell schwierig werden können, wenn man gewohnte Abläufe verändert. „Und das ist gut, zeigt es doch, dass sich etwas im Gehirn tut“, so Beate Stephan.

Wer sein Gehirn fordern möchte, der kann sich für die Gehirnjoggingkurse der Akademie der zweiten Lebenshälfte in der Jacobstraße 12 anmelden unter 03381/410088 oder aka-brandenburg@lebenshaelfte.de.

Von Tobias Wagner