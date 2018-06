Brandenburg/H

Zurückgenommen, so, wie es Johannes Oerding selbst gern mag, war sein Auftritt am Freitag auf der Stadtwerkebühne zum Havelfest absolut nicht. Auch wenn die neue Platte „Kreise“ heißt und eher Ruhe vermittelt.

Aber im Gegenteil, der Songwriter, der seine Karriere 2009 im Vorprogramm von Künstlern wie „Simply Red“ und „Ich + Ich“ begann, rockt die Bühne am Heine-Ufer. Seine Energie erreicht das Publikum ohne Verluste.

>> Hier finden Sie die besten Bilder vom Havelfest-Wochenende

Das Heine-Ufer ist am späten Freitagabend restlos gefüllt. Getreu seinem Titelsong „Kreise“, dessen erste Zeilen „Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt“ lauten, rockt der Musiker mit seiner Band die Bühne.

Bis auch für ihn Feierabend ist, zeigt Oerding keine Schwäche und erhält zum Lohn ein dankbares Publikum, das frenetisch mitgeht, sich bei dem einen oder anderen Song animieren lässt, mitzusingen.

Dabei stellt sich heraus, dass das weibliche Publikum nicht nur in der Mehrzahl ist, sondern auch stimmgewaltiger als der Rest. Der Künstler nimmt seine Geschlechtsgenossen in Schutz. Er wisse, dass Männerstimmen tiefer klingen und die hohe Tonlage der Frauen sich in einem Chor von über tausend Stimmen besser durchsetzt und reiner klingt.

Alle sind schon in Feierlaune, dafür hat zuvor Yvonne Catterfeld gesorgt, die es bei Tageslicht etwas schwerer hat, künstlerische Klasse mit echter Konzertatmosphäre zu verbinden. Ihre Lieder kommen gleichwohl ähnlich gut wie die Oerding-Songs. Jedenfalls kuscheln manche Paare, ob es gerade passt oder nicht.

Die Zuschauerzahl steigt mit dem fortschreitenden Abend. Zu später Stunden wird der Eingang geöffnet, wer keine Karte hat, ist dann trotzdem drin. Auf jeden Fall bilden die beiden Konzerte auf der Stadtwerke-Bühne den gelungenen Auftakt des Havelfestes.

Ein dritter Star erfreut am Sonntag ein etwas anderes Zielpublikum. In ihrem Genre Volksmusik ist Stefanie Hertel nicht minder populär. Mit ihrer Dirndl Rockband schlägt sie dort, wo Catterfeld und Oerding die Menge begeisterten, zu mittäglicher Sonntagsstunde ein ausgeruhtes Sommerpublikum in ihren Bann. Die Gewinnerin des Grand Prix der Volksmusik kommt trotz vieler Erfolge sympathisch rüber und hat reichlich Dampf unterm Kessel.

Es muss nicht immer Peter Maffay sein, mag Andreas Engel denken, der den Star gekonnt imitiert und mit seiner Band Steppenwolf die eher rockigen Klänge Maffays aufgreift. Wenn er nicht gerade das Kinderprogramm interpretiert, das unter dem Namen „Tabaluga“ deutschlandweit bekannt wurde.

Berühmte Stücke nachspielen, das tun auch G.I.N. Aber wer hört die großen Hits von Stars wie Billy Idol, Bryan Adams, ACDC, ZZ Top und Nirvana nicht gern und verzeiht es nicht, wenn die Originalstars gerade keine Zeit haben. Obwohl, liebe Stadtwerke, die Potsdamer haben es ja sogar geschafft, ZZ Top auf ihre Bühne zu bringen.

Musikalisch wurde ganze eine Menge Abwechslung beim 55. Havelfest geboten. Auch lokale Brandenburger Bands haben ihre Visitenkarten abgegeben. Call Me Later ebenso wie Robby Schulze und Inuso.

Musikalisch wird das 55. Havelfest jedenfalls als eine Gewinnergeschichte in die Stadtgeschichte eingehen. Erstmals auch ohne dekorative Havelkönigin.

Von Rüdiger Böhme