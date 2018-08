Brandenburg/H

Wer Johnathan Spangenberg in der Stadt Brandenburg an der Havel begegnet, dem wird der junge Mann nicht besonders auffallen: Ein Mann, mittelblond, mit europäischem Erscheinungsbild.

Während seiner Kindheit und Jugend war das anders. Egal, ob im Kindergarten oder in der Schule, bei der Weinlese oder beim Essen im Freundeskreis. Inmitten von Gruppen schwarzhaariger Menschen fiel der blonde Jonathan immer sofort auf.

Denn Jonathan Spangenberg, Jahrgang 1983, hat von 1984 bis 2004 seine Kindheit und Jugend im Nahen Osten verbracht, in dem Dorf Anjar, das im Libanon liegt. Sein Vater war dort Leiter eines Internats für sozial benachteiligte Kinder.

Der Künstler Jonathan Spangenberg stellt im Bürgerhaus in der Brandenburger Altstadt aus. Quelle: Andreas von Wertheim

Seit 2009 malt Jonathan Spangenberg. Die Bilder für die Ausstellung „Levantinische Kindheit“, die jetzt im Bürgerhaus in der Brandenburger Bäckerstraße eröffnet wurde, hat der Künstler in der Stadt Brandenburg gemalt, wo er seit 2015 zusammen mit seiner armenischen Frau Maria lebt. Das Paar hat einen kleinen Sohn von knapp zwei Jahren. Die Motive für seine Malereien hat der Künstler aus seiner Erinnerung geschöpft.

Der erste Eindruck, den seine vielfarbigen Werkevermitteln: Pralles Menschenleben tobt auf den Straßen und Plätzen seiner Kindheit und Jugend. Überall sind Menschenmassen zu sehen.

Und der zweite Eindruck: Jonathan Spangenberg fiel zwar durch sein Aussehen auf, wie im Bild „Der Blonde“ dargestellt, aber er gehörte offensichtlich dazu. Nirgendwo hat man als Betrachter den Eindruck, dass er ausgegrenzt worden wäre.

Jonathan Spangenberg hat 2004 nach seiner Rückkehr nach Deutschland Geschichte und vorderasiatische Archäologie studiert. Und er ist kreuz und quer durch die Welt gereist. Seine Lehr- und Wanderjahre führten ihn unter anderem nach Armenien (2008), 2010 bereiste er Nordafrika, bis er 2013 wieder in der Levante ankam, dem Vorderen Orient.

Ein starkes Bedürfnis, zu malen

Eine künstlerische Ausbildung hat Spangenberg nicht absolviert. „Mit der Malerei anzufangen war mir ein starkes, unabweisbares Bedürfnis. Ich hatte keine andere Wahl“, sagt er.

Während er sich auf große Ölmalereien (in dieser Ausstellung nicht vertreten) mental länger vorbereitet und sich mit der geplanten Thematik beschäftigt, malt er die kleinen im Bürgerhaus gezeigten Erinnerungsbilder ganz schnell. Dabei handelt es sich um Federzeichnungen, die mit Aquarellfarben koloriert sind.

Malereien bewerten die Kindheit neu

„Manche Erinnerungen sind ganz klar, andere sind verschwommen, das ist ganz unterschiedlich“, erläutert der Künstler. Verschwommene Erinnerungen ergänze er einfach, um etwas Neues zu schaffen. „Durch meine Malereien wird meine Kindheit neu bewertet“, stellt er fest.

Erst später habe er sich autodidaktisch mit Künstlern und verschiedenen Kunstgattungen beschäftigt. Dass ihn Van Gogh sehr fasziniert, das kann man einigen seiner Bilder ansehen, beispielsweise, wie er seine Himmel gestaltet. Auch die Farbgebung und Gestaltung seiner Erinnerungsbilder mutet impressionistisch an. Der Expressionismus interessiere ihn ebenfalls. „Aber nicht konkret“, sagt er.

Getriebener zwischen Ost und West

Jonathan Spangenberg wirkt äußerlich in sich ruhend. Aber seine Bilder lassen vermuten, dass er von seinen Erlebnissen her ein Getriebener zwischen Ost und West ist, der noch nicht völlig bei sich selbst angekommen ist. Dabei war es in seiner Familie seit vier Generationen üblich, eine Zeit lang im Nahen Osten zu leben. Sein Urgroßvater war als Missionar dort tätig, ebenso wie auch sein Großvater in Beirut. Sein Vater übernahm 1984 die Leitung des Internats in Anjar.

Maria, die armenische Ehefrau von Jonathan Spangenberg, hat ihrem Mann und den Gästen auf seiner Vernissage ein Geschenk gemacht: Auf der Gitarre begleitet vom Brandenburger Musiker Thoralf Pötsch, hat sie mit fantastischer Stimme Lieder aus ihrer Heimat gesungen. Die Zuhörer waren begeistert.

Von Ann Brünink