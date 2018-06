Brandenburg/H

Zuhörerseligkeit, aber auch Herausforderung bedeuteten zwei Kompositionen, die am Wochenende beim letzten Sinfoniekonzert der Saison auf dem Programm der Brandenburger Symphoniker standen. Zusammen mit der wunderbaren Pianistin Lauma Skride hat das Orchester unter der Leitung von Peter Gülke zunächst mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15 brilliert.

Seinem großen Vorbild Mozart nacheifernd, hat es Beethoven (1770-1827) bald fast noch besser als dieser verstanden, Gefühle von Sehnsucht, Liebe und drängender Ungeduld in seiner Musik erlebbar zu machen. Vor allem das Klavier ist bei ihm die Stimme der Emotionen, was besonders im zweiten Satz deutlich wird. Mal mit federleichtem, mal mit kräftigem Anschlag entlockt die Pianistin die herzergreifende Musik ihrem Instrument, mal solo, mal innig verbunden mit dem Orchester.

Beim 8.Sinfoniekonzert der Brandenburger Symphiniker gab Gastpianistin Lauma Skride eine Solo-Zugabe und Dirigent Peter Gülke lauschte ergriffen im Orchesterraum. Quelle: Rüdiger Böhme

Als zweites Werk stand die Sechste Sinfonie in A-Dur WAB 106 von Anton Bruckner (1824-1896) auf dem Programm. Bruckner hat die Sechste als seine „keckste“ beschrieben. Als Laie erlebt der Konzertbesucher ein ausgesprochen aufregendes Werk in schillernden Klangfarben. Die Vielseitigkeit der Komposition und die teilweise abrupten Themenwechsel, sowie die Länge der Sinfonie von etwa einer Stunde, stellen eine Herausforderung dar für die Musiker und die Zuhörer. Doch um es gleich vorweg zu nehmen: Die Aufführung sorgte jubelnde Begeisterung. Gülke hat das Werk zwar stringent und forsch präsentiert, hat jedoch den lyrischen Passagen Raum gegeben, das Werk „atmen“ lassen. Den Symphonikern gelang eine Glanzleistung.

Leise, sanft vibrierende Streicherklänge sind typisch Bruckner

Im ersten Satz beginnt die Sinfonie mit leisen, sanft vibrierenden Streicherklängen, ein Rhythmus, der typisch ist für Bruckner. Sie werden umspielt mit lockenden Oboen- und Flötentönen. Die Streicherklänge intensivieren sich, die Musik schwillt an mit kraftvollem, majestätischem Bläserklang, der sich nach und nach in sanften, leisen Tönen wieder auflöst. Es folgt eine Passage, die an Kirchenmusik erinnert. Das Ganze mündet ein in ein voll tönendes, mit Trommelwirbeln rhythmisiertes Tutti, das mit Bläserklang endet.

Liebhaber der Sinfonie schwärmen insbesondere vom zweiten Satz, der mit „sehr feierlich“ überschrieben ist. Dieses Adagio halten manche Bruckner-Fans für sein schönstes überhaupt. In diesem Satz verleiht Bruckner rauschhaftem Glück ebenso Ausdruck wie Trauer und Melancholie. Bruckner ist dabei etwas Erstaunliches gelungen: Mitten in der tiefsten Trauer lässt er Reminiszenzen an früheres Glück aufblitzen. Und so lösen sich die widerstreitenden Gefühle in ruhigen, tröstlichen Klängen auf. Diese Gefühlsschwankungen haben die Symphoniker hervorragend in Szene gesetzt.

Der dritte Satz, das Scherzo, wirkt etwas „spooky“. Das hurtige Wispern von Streichern und Holzbläsern, das geheimnisvoll-drängende Klopfen in den Bässen, das Auftrumpfen der Blechbläser, alles wirkt wie ein gespenstischer Traum. Man erwartet fast, Kobolde, Gnomen und Elfen im Rhythmus der zupfenden Geigen über die Bühne tanzen zu sehen.

Von Ann Brünink