Knapp 400 Fans sind Sonntagabend ins Brandenburger Theater gepilgert, um Jürgen von der Lippe live zu erleben. Sie wussten, was sie erwartet und haben sich alles in allem köstlich amüsiert.

Seit Jahrzehnten ist Jürgen von der Lippe, Jahrgang 1948, eine Institution im deutschen Fernsehen, eine Ikone des Humors und der Unterhaltung. Der Entertainer und Moderator ist hoch dekoriert mit allen nur denkbaren Medienpreisen, darunter zweimal der Adolf-Grimme-Preis, Bambi, Goldene Kamera, zweimal eine Goldene Schallplatte und viele, viele mehr.

Auch mit seinen bisherigen Büchern – 15 an der Zahl – war von der Lippe sehr erfolgreich. Kurzgeschichten mit frechem, teilweise auch derbem und manchmal etwas schlüpfrigem Humor, kamen bei den Lesern gut an. Groß war also die Spannung auf sein neuestes Buch, „Nudel im Wind“, seinem ersten Roman, der im Januar erschienen ist. Schon allein der ungewöhnliche Titel ließ einen echten von der Lippe erwarten.

Der misslungene Witz über das dritte Geschlecht

„Der Gag ist einfach Scheiße“ befand von der Lippe während seiner Lesung zu dem Witz, den Annegret Kramp-Karrenbauer im Karneval über das „dritte“ Geschlecht gemacht hat. „Politiker können das einfach nicht“, stellte der Entertainer fest, „sie hätte mich fragen sollen, ich hätte sie beraten“.

Dass die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht insgesamt vielleicht nicht gut durchdacht gewesen ist, das erklärt von der Lippe an einem Beispiel: Auf Schalke findet im voll besetzten Stadion ein Fußballspiel gegen den Erzrivalen Dortmund statt. Die Emotionen gehen hoch, die Stimmung ist aufgeheizt. In der Pause stürmen die Fans zu den Toiletten. Da sei es vielleicht nicht ratsam, dass jemand die mit „D“ gekennzeichnete Toilette aufsucht. Beifall.

In der Pause gab Jürgen von der Lippe Autogramme. Quelle: Susanne Gloger

Dass die Lesung aus seinem Roman ein Erfolg wurde, liegt an Exkursen wie diesem zu dem AKK-Witz, den Jürgen von der Lippe noch mit Betrachtungen darüber würzte, dass das Urinieren im Sitzen für Männer ungesund sei. Im Sitzen sei die Männerblase gekrümmt, so dass eventuell Restharn darin verbleibt.

Zu dem Inhalt seines Romans hatte das Publikum wenig zu lachen und applaudierte entsprechend sparsam. Beifall spendeten die Zuhörer vor allem bei den Sequenzen im Roman, die von der Lippe den Kommentaren seiner Ehefrau gewidmet hat.

„Nudel im Wind“ ist eine verwickelte Geschichte mit sehr schrägen, skurrilen Typen, die von der Lippe einfach zu sehr überzeichnet hat, um eine Identifikation mit ihnen zu erlauben. Außerdem tauchen in dem Roman unendlich viele Personen auf, die sich beim Zuhören wohl nur Gedächtniskünstlern auf Anhieb einprägen.

Der neue Roman als Satire

Der „Roman“ handelt von der Planung einer neuen Fernseh-Show zum Abspecken. Von der Lippe beschreibt, wie Menschen im Fernsehen vorgeführt und gedemütigt werden. Doch der Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion gerät dem Autor zu grell. #

Aber als Satire taugt der „Roman“ auch nicht, weil der Inhalt zu seicht ist. Entsprechend spärlich war das Interesse des Publikums, in der Pause am Büchertisch den Roman zu erwerben.

Nach der Pause blieben den Zuhörern weitere Einblicke in den Möchte-gern-Roman erspart. Stattdessen las der Komiker Geschichten aus seinen früheren Büchern vor und das Publikum konnte Von-der-Lippe-Humor und reinen Sprachwitz genießen. Begeisterter Beifall.

Von Ann Brünink