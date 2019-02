Brandenburg/H

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am späten Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hohenstücken leicht verletzt worden. Er war nach Polizeiangaben zuvor mit seinem Fahrrad zwischen parkenden Fahrzeugen über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Tschirschdamm gefahren und dort mit einem Auto zusammengestoßen.

Die 31 Jahre alte BMW-Fahrerin konnte den Jungen, der offenbar unbeleuchtet war, während des Ausparkens nicht rechtzeitig erkennen, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall stürzte der junge Radfahrer auf die Straße und wurde dabei leicht an Armen und Beinen verletzt.

Rettungskräfte behandelten den Schüler und brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung ins städtische Klinikum. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Von MAZ