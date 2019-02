Brandenburg/H

Allein vom Anblick wird es den Besuchern warm. Dabei heizt er schon seit mindestens zehn oder sogar 15 Jahren nicht mehr. Trotzdem würde sich Familie Willmann aus Wust auf keinen Fall von ihrem Kachelofen trennen. Er nimmt vielmehr einen Ehrenplatz ein in der heimischen Wohnstube.

Ralf Willmann kennt den fast deckenhohen schlanken eleganten Ofen, seit er denken kann. Als sein Großvater den Dreiseitenhof in der Wuster Straße im Jahr 1938 kaufte, hatte er schon einigen Generationen eingeheizt.

Wie alt der eierschalenfarbene, mit Weinreben und anderen Früchten gekonnt verzierte Kachelofen ist, weiß ganz genau niemand. Vermutlich stammt er aus der Zeit, als das Haus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gebaut wurde.

Ursprünglicher Platz des Schmuckstücks war das Esszimmer, wo sich in den frühen Jahren alle auf dem Hof zu den Mahlzeiten um den Wärmespender versammelten.

Der Raum, in dem der prächtige Ofen heute steht, dient inzwischen als Wohnstube der Familie. Er passt sich von der Größe und vom Stil her bestens ein in das insgesamt sehr schön ausgestaltete und dekorierte Zimmer. Ein Gesamtkunstwerk also.

Ofenliebhaber hat viel Geld geboten

Die Schönheit des Wuster Kachelofens ist auch Besuchern und Fremden nicht verborgen geblieben. „Ein Interessent hätte unseren Ofen liebend gern abgebaut und viel Geld dafür geboten“, erzählt Doris Willmann. „Davon hätten wir uns fast ein Haus bauen können“, fügt sie im Scherz hinzu.

Ein Verkauf stand indes nie zur Diskussion. „Wir wollten uns nie von diesem schönen Stück trennen, an ihm hängen zu viele Erinnerungen“, sagt Doris Willmann, die einst aus der Stadt nach Wust wechselte.

Natürlich haben sie und ihr Mann den Kachelofen sehr oft in Aktion erlebt. Die Wärme, die er ausgestrahlt hat, war wohlig. Doch er benötigte Anlaufzeit. Bis es richtig warm wurde in der Stube, das dauerte durchaus zwei Tage.

Heizungen sind zwar funktionaler und praktischer als der mehr als hundert Jahre alte Kachelofen, in dessen Innenleben einige Steine herunter gefallen sind und der nicht mehr funktionstüchtig wäre.

Aber das Auge desjenigen, der die gute Stube betritt, fällt nie auf den modernen Heizkörper, sondern unweigerlich immer zuerst auf das präsente Stück Handwerkskunst einer vergangenen Zeit. „Er bleibt hier stehen“, versichert Ralf Willmann.

Delfter Kacheln in Schloss Gollwitz

Nur ein Dorf weiter steht ein ähnlich schönes Stück wie der Wuster Ofen. Der neobarocke Kamin mit Kacheln, die in der Delfter Porzellanmanufaktur gefertigt wurden, befindet sich in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz, genauer gesagt im ehemaligen Speisesaal derer von Rochow.

Hertha von Rochow, Gemahlin von Bernhard Caesar Mortimer Wichard von Rochow aus der Erbengemeinschaft des Hauses Reckahn, hatte den Kamin 1938 errichten lassen, berichtet Niels Haberlandt, Geschäftsführer der Begegnungsstätte.

Von 1953 bis 1993 wurde der Raum und somit auch der Kamin als Gruppenraum des Gollwitzer Kindergartens genutzt. Haberlandt: „Die Kacheln des Kamins sind aus Delfter Blau gefertigt, einem Porzellan, das seit dem 17. Jahrhundert in der Stadt Delft, in den Niederlanden, hergestellt wird.“

Über das Wappen auf dem Kamin ist wenig bekannt. Es müsste ebenfalls 1938 als Abwandlung des Rochowschen Wappens entstanden sein.

