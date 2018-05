Brandenburg/H

Pfingsten in die Kirche zu gehen, um sich eine Orgel erklären zu lassen – wer hat daran Interesse, und dazu noch an einem perfekten Sonntags-Sonnen-Nachmittag? Offensichtlich viele Brandenburger. Sie kamen in die St. Gotthardtkirche, um den Kantor und Organisten Fred Litwinski zu erleben.

Zur Galerie Der Brandenburger Kreiskantor Fred Litwinski verzauberte seiner Zuhörer nicht nur mit Orgelmusik. Er erklärte ihnen viel über die Königin der Instrumente.

„Orgel ganz nah“ stand auf der Einladung und Litwinski überlegte kurz: „Ich glaube, das ist jetzt das zehnte Mal.“ Wer wie der Kirchenmusiker, der seit 1997 Kantor der Katharinengemeinde, Gotthardt- und der Auferstehungsgemeinde ist, mit Leidenschaft seinen Beruf ausübt, vergisst schon mal zu zählen.

Begeisterung für die Königin der Instrumente ist groß

Die Begeisterung für die Königin der Instrumente ist so groß wie beim ersten Mal. Bei ihm, dem Organisten, der als Kind in Eberswalde bei seinem Kantor Klavier erlernte, bevor er in Greifswald Kirchenmusik studierte. Und beim Publikum sowieso, das die Einleitung aufmerksam verfolgt, wenn Litwinski in der Hand zunächst die drei Pfeifen erklärt, die er dafür mitgebracht hat.

Typisch für die spätgotischen Kirchen im norddeutschen Raum wie in St. Gotthardt erklärt Litwinski die Unterschiede der Orgeln in der Konstruktion. Allen gemeinsam: Sie haben 44 Pedale.

Die Leichtigkeit der Romantik

Wie unterschiedlich sie klingen kann, die Orgel, den Raum füllend barock oder mit der Leichtigkeit der Romantik, das demonstriert der Kirchenmusiker jeweils an passenden Klangbeispielen. Sie kann sich wie eine Oboe anhören oder wie eine französische Trompete schmettern. Tiefe Töne, hohe Töne, laut oder leise schwingend,

Fred Litwinski spielt und erzählt und erklärt verständlich, lebhaft und mit Zeichenskizzen. Zwischendurch folgen wieder Klangbeispiele und dann beugt er sich kurz von der Empore: „Ich muss doch mal sehen, ob sie noch alle da sind…“

Publikum mitgerissen

Wenn Fred Litwinski ins Schwärmen kommt, ist das für sein Publikum ansteckend. Alle sitzen wie gebannt und hören aufmerksam weiter zu. So zum Beispiel, wenn er darauf hinweist, dass in der St. Katharinenkirche einst Felix Mendelssohn Bartholdy, sein Lieblingskomponist, als 17-jähriger mit seinem Orgellehrer die Holztreppe hoch stieg.

Und Stolz klingt mit auf die lange Geschichte der Brandenburger Stadtkirchen, auf die besonderen Aspekte der Orgeln und ihrer Erbauer. Die Brandenburgischen Firmen Sauer und Schuke spielen in den beiden Kirchen eine wesentliche Rolle. Aber immer wieder kommt im Vortrag Joachim Wagner vor, für Litwinski „Der barocke Orgelbauer Preußens.“

In der 1401 geweihten St. Katharinenkirche, einer der größten gotischen Backsteinkirchen in Norddeutschland, hatte der berühmte Orgelbauer Joachim Wagner 1726 eine Orgel mit barockem Gehäuse eingerichtet. Seit sie vor etwa 80 Jahren klanglich umgestaltet wurde - denn es gab eine Bewegung für oder gegen den Barock – gehört sie nun zu den seltenen Zwischenkriegsorgeln.

Grandioses Spendenprojekt

Instrumente dieser Größe gibt es nur wenige im Originalzustand. „Wir sind fast am Ziel“, wirbt Litwinski um Spenden für dieses Projekt, „in einem Jahr werden sie das hier erleben können!“ Die sinfonische Orgelanlage werde einzigartig sein in der deutschen Orgellandschaft. Vor allem könnten durch die neuen (fahrbaren) Spieltische so erstmals von der Sängerempore aus der Chor oder ein kleines Orchester begleitet werden.

Es wird für dieses Projekt in diesem Jahr Benefizkonzerte geben. Ein besonderes legt der Kantor seinen Besuchern ans Herz. Eine Tanzaufführung mit Brandenburger Schülern. Die erste Aufführung mit Orgel und Tanz findet am 8. Juni in der Katharinenkirche statt.

Von Brigitte Einbrodt