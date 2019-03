Brandenburg/H

Mit dem nahendem Ende der fünften Jahreszeit befinden sich auch die Frauen und Männer des Brandenburger Karnevalsclubs (BKC) auf der Zielgeraden. Doch bevor sie am Rosenmontag auf der Bühne des Großen Hauses im Brandenburger Theater noch einmal ihr Feuerwerk der guten Laune abschießen, lief am Samstag die Galasitzung des Vereins.

Nicht nur, dass der Verein in seiner 55. Saison feiert. Mit der Galasitzung absolvieren die BKC-Karnevalisten schon ihre 555. öffentliche Veranstaltung. Grund genug, sich nicht nur kräftig mit Spaß und Engagement ins Zeug zu legen, sondern auch langjährigen aktiven Mitgliedern einmal Danke zu sagen.

Wanderring für die Prinzessin

Doch zuvor überrascht Schirmherr Helmut Rohde. Er stiftet dem Verein einen Prinzessin-Wanderring, den die jeweils amtierende Prinzessin künftig bei besonderen Anlässen tragen darf. Er besteht aus einem großen und fünf kleineren Diamanten, die aus einer Kastanienfrucht schauen. Das besondere daran: Die Diamanten sind künstlich entstanden – aus den Früchten, Blättern und Ästen der Kastanienbäume am Pauli-Kloster.

Das dort gesammelte Material wurde verbrannt und daraus der Kohlenstoff extrahiert. Bei 2500 Grad Celsius mit einem Druck von ungefähr 70.000 Atmosphären wurden dann daraus die Diamanten gepresst. Ein Verfahren, das weltweit einmalig ist, wie Helmut Rohde erklärt.

Der Ring sei von einem Designer aus Riga angefertigt worden, der auch für das englische Königshaus tätig ist. Der Wert allein der Diamanten, die in Gold eingefasst sind, liegt bei etwa zwei Karat, erklärt Rohde.

So wird der wertvolle Ring vermutlich die meiste Zeit sicher im Tresor liegen. „Die Idee kam mir, weil ich für einen besonderen Verein etwas Besonderes schaffen wollte,“ erklärt der Schirmherr.

Gleich nach der Eröffnung wird der BKC durch den Vizepräsidenten des KVBB, Karnevalsverband Berlin-Brandenburg, Karl-Heinz Siebert, für sein 55-jähriges Bestehen mit einer Ehrenschleife des KVBB geehrt.

Seit fünf Jahren ist sie Präsidentin und bereits seit ihrer Jugend aktiv beim BKC. Siebert ehrt Jaqueline Damus mit dem Verdienstorden des KVBB in Gold. Jaqueline Damus ist noch völlig überrascht, weil sie nur von der Ehrung anderer weiß.

Gleich darauf folgt die nächste Überraschung. Angela Schmidt hat als Prinzessin zum BKC gefunden. Sie ist zuerst Betreuerin der Garden und später Finanzchefin und Vizepräsidentin im Verein. Dafür wird sie mit dem Ehrenorden des KVBB geehrt.

In der Galasitzung bringen 70 Aktive aus den unterschiedlichen Sparten 55 Jahre BKC-Geschichte im Schnelldurchlauf auf die Bühne. Da sind die kleinen und großen Tänzerinnen, die Gesangsgruppen und die Büttenrednerinnen, die alle noch ihren Auftritt haben sollten.

Mit dem Ehrenring des BKC wird Toralf Engelbrecht ausgezeichnet. Nach seiner Amtszeit als Prinz hat er 2002 die Präsidentschaft übernommen und es geschafft, den Verein 2003 an seine heutige Spielstätte, das Brandenburger Theater zu bringen.

Außerdem holte er mit Dagmar Ziegler, damalige Ministerin des Landes Brandenburg, erstmals einen hochrangigen Vertreter der Landesregierung auf die BKC-Bühne in die Bütt. Ebenso führte er den Weiberfasching ein und so manch andere Neuerung.

Rührender Abschied von Wolfgang Brust

Bei allem Spaß und lustigen Treiben, das zum Karneval gehört, gibt es aber auch immer wieder traurige Momente. Einer davon wird am Rosenmontag sein. In der Geschichte des BKC wird es einen Verlust zu verkraften geben. Wolfgang Brust, allen bekannt als einer der Handwerker in der Bütt und als Hauptmann der Pulversäcke, wird sich nach 46 Jahren von der Bühne verabschieden.

Aus den Händen von KVBB-Vizepräsident Karl-Heinz Siebert wird er für seine fast 50-jährige aktive Arbeit mit dem Ehrenkreuz des BDK, Bund Deutscher Karneval, am Band geehrt. Diese Auszeichnung ist eine der höchsten mit BDK und wird erst seit dem vergangenen Jahr verliehen.

Wolfgang Brust ist der Vierte im Land Brandenburg, der diese Auszeichnung erhält. Begleitet war die Zeremonie von zahlreichen Erinnerungen an seine BKC-Aktivitäten, an seine Büttenreden und an seine Unterstützung für Jaqueline Damus, als sie vor 34 Jahren beim BKC anfing.

Gelungene Überraschung für Anett Rostalski

Alles kommt zur Sprache und das Ganze mit einer gehörigen Portion Zuneigung, mit vielen Tränen und mit Gänsehaut. Dabei sind auch zahlreiche Zuschauer, die Wolfgang Brust seit Jahrzehnten begeistert applaudieren, wenn er mal wieder die Unzulänglichkeiten in der Stadt aufs Korn nimmt.

Emotional sollte es noch einmal werden, als Ex-Prinz Hans-Werner Rostalski auf die Bühne gerufen wird. Als er den Ehrenorden des KVBB erhält, ahnt seine Frau Anett nicht, dass auch sie an die Reihe kommt.

Für Anett Rostalski gibt es den Verdienstorden des KVBB in Silber. Sie ist beim BKC die mutmaßlich erfolgreichste Trainerin einer Tanzgarde, die es je gab. Heute kümmert sie sich gemeinsam mit ihrem Mann um die Chronik, das Programmheft und die Öffentlichkeitsarbeit.

Wenn dann am Aschermittwoch erst einmal alles wieder vorbei sein wird, geht es schon kurz darauf für die Aktiven des BKC von vorn los, um in der 56. Saison wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm zu erstellen und einzustudieren.

Von Rüdiger Böhme