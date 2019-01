Kloster Lehnin

Immer wieder töten Menschen vor allem in der ländlichen Region Katzenbabys, weil sie der Population nicht anders Herr zu werden glauben. „Das ist ein Tabu, da will niemand drüber reden“, sagt der Brandenburger Tierarzt Björn-Sirke Schwarz.

„Es sind vor allem ältere Menschen, die auf ihren Höfen zwei, drei Katzen herumlaufen haben und jedes Jahr die jungen Katzen heimlich töten.“ So hätten sie es bei den Eltern schon gesehen, „so war es dann schon immer, es ist für einige eine Tradition.“

Katzen werden jetzt rollig

Die Katzenbabys würden erschlagen, ertränkt, in eine Tüte gesteckt und gegen eine Wand geschlagen oder „auf eine Treppe geschleudert“, so beschreibt es Uta Ewert von der Katzenhilfe Kloster Lehnin. „Die Leute sagen sich, das wurde schon immer so gemacht.“ Sie würde sofort die Menschen anzeigen, wenn sie so etwas mitbekäme.

Tierschützerin Uta Ewert aus Emstal mit einem verletzten Fundkater. Quelle: privat

Jetzt, im Januar, Februar werden die Katzen rollig. Die Tierschützerin Uta Ewert ruft die Bürger dazu auf, streunende Katzen den Tierschutzvereinen, Ordnungs- und Veterinärämter n oder Tierheimen zu melden. „Jetzt kann man sie noch kastrieren und das Unheil in Form von ungewollten Katzenkindern verhindern.“

Veterinäramt schreitet ein

Stephanie Koßmann vom Kreisveterinäramt Potsdam-Mittelmark sagt ganz klar: Wer Katzenkinder tötet, macht sich strafbar. Dazu zitiert die Tierärztin das Tierschutzgesetz: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet“. Populationsreduzierung ist kein vernünftiger Grund zum Töten. Das Veterinäramt bringe solche Taten zur Anzeige. „Kastration ist das einzig zulässige Mittel, die Katzenpopultion einzudämmen“, sagt Stephanie Koßmann.

Paderborn und einige andere Kommunen hätten eine Kommunalverordnung eingeführt, nach denen Hauskatzen mit Freigang zu kastrieren seien. „Ansonsten besteht in Deutschland keine Kastrationspflicht.“

Streuner in Wollin und Wenzlow

Oft erhält Uta Ewert im Frühsommer Anrufe „vor allem von älteren Damen“: Diese hätten eine streunende Katze gefüttert und nun käme diese mit ihren Jungen. „Hätten sie sich eher gemeldet, hätte die Katze rechtzeitig kastriert werden können.“

Tierarzt Björn-Sirke Schwarz aus Brandenburg spricht von einer traurigen Tradition auf einigen Höfen, Katzen zu erschlagen oder zu ertränken. Besonders das sei ein qualvoller Tod. Quelle: Marion von Imhoff

Derzeit würden besonders in Wollin und Wenzlow viele Katzen herumlaufen, die offenbar niemandem gehörten. „Davon habe ich Meldungen bekommen. Auch in Gartensparten ist es ganz schlimm. Da nehmen sich die Leute eine junge, niedlich Katze mit und lassen sie frei laufen und wissen nicht, dass die schon mit fünf Monaten trächtig werden kann“, beschreibt Uta Ewert die Situation.

Kater-Kastration kostet gut 60 Euro

Immer wieder würden die jungen Katzen dann getötet. Oder sich selbst überlassen. „Dann heißt es, die holt der Marder oder Habicht. Oder die Katzen gehen elendig an Katzenschnupfen zugrunde.“ Katzenschnupfen ist eine hoch ansteckende, oft tödlich verlaufende Viruserkrankung.

Amtstierärztin Koßmann betont, eine Kastration müsse unter Betäubung durch einen Tierarzt erfolgen. Der Tierhalter müsse sie bezahlen. Laut Veterinär Björn-Sirke Schwarz kostet sie für Kater momentan etwa 60 Euro und für Katzen 110 Euro.

Katzenhilfe bietet Rat an

„Tierschutzvereine in Brandenburg erhalten auf Antrag Zuwendungen zur Kastration von verwilderten Katzen“, sagt Stephanie Koßmann.

„Einige Leute wollen für die Katzen kein Geld ausgeben“, ist die Erfahrung von Uta Ewert. Sie weiß auch von Möglichkeiten bei Bedürftigkeit, eventuell Zuschüsse zu der Kastration zu erhalten.

Anlaufstelle für ersten Rat: Katzenhilfe Lehnin per Whatsapp unter 0152-55187231.

Von Marion von Imhoff