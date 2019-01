Kirchmöser

Kirchmöseraner sorgen sich, dass im ruhenden Holzheizkraftwerk im Industriegebiet Nord demnächst Abfälle wie in Premnitz verbrannt werden könnten. So weit ist es aber längst noch nicht, auch wenn in Kirchmöser entsprechende Gerüchte die Runde machen.

Weder der Eigentümerin des einstigen Kraftwerks noch dem für eine Genehmigung gegebenenfalls zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) ist davon etwas bekannt.

Allerdings geschieht aktuell einiges in dem ehemaligen Heizkraftwerk am Bahntechnikerring, das seit Jahren stillsteht, aber noch immer dem bisher letzten Betreiber gehört, der Firma „Environmental Friendly Power“ (EFP) Kirchmöser.

Käufer für Dampfturbine

„Wir konnten im letzten Jahr einen Käufer für die noch vorhandene Dampfturbine, Anlagenperipherie und Anlagenteile finden“, berichtet Angela Aicher für die Firma, die zur bayerischen Max-Aicher Unternehmensgruppe gehört.

Nach Angela Aichers Angaben haben Bauarbeiter noch im vergangenen Jahr den alten Kessel abgebaut, der aufgrund der Größe der Anlage auch für Dritte sichtbar gewesen sei.

Vom kommenden Februar an will das Unternehmen auch die Dampfturbine abbauen und abtransportieren. Die Anlage soll nach Informationen Aichers angeblich wieder in Betrieb genommen werden.

Besichtigungen mit Interessenten

Anschließend werden die beiden Hallen, also das ehemalige Kesselhaus und das Turbinenhaus geräumt, damit sie die weitere Verwertung zur Verfügung stehen.

Angela Aicher: „Die Verwertung, also die Vermietung oder den Verkauf, haben wir bereits gestartet und mit einigen Interessenten aus unterschiedlichen Branchen Besichtigungen vorgenommen.“ Auch zur Stadt und der Wirtschaftsförderung habe die Unternehmensgruppe Kontakt aufgenommen.

Für die laufenden Bauarbeiten bedurfte es nach Angaben des Landesamtes für Umwelt keiner Genehmigung, berichtet dessen Pressesprecherin Wiebke Theuer-Glamann.

Umweltbehörde ist informiert

Die Firma EFP Kirchmöser GmbH habe der Behörde aber im vergangenen Juli schriftlich mitgeteilt, dass sie die Hauptkomponenten der Kraftwerksanlage mit Ausnahme der Förder- und Transporteinrichtungen vom Hafen zum Kesselhaus, der 8-Megawatt-Turbine und des 15-MVA-Trafos veräußert habe.

Die Kraftwerkskomponenten einschließlich zweier Heizölkessel, Hilfs- und Steuerungsanlagen, Siloanlagen werden im Auftrag des Eigentümers durch eine Spezialfirma demontiert und zum Wiederaufbau abtransportiert.

Eigentümerwechsel nach Insolvenz und Verkauf Das Biomassekraftwerk im Industriegebiet Kirchmöser-Nord mit zeitweise etwa 30 Beschäftigten hat über die Jahre verschiedene Besitzer gehabt. Die VIA Heizkraftwerke GmbH versuchte zu Beginn dieses Jahrhunderts die Genehmigung zu erlangen, Holz verbrennen zu dürfen, das als schadstoffbelastet klassifiziert ist. Damit kam sie nicht durch und ging 2006 in die Insolvenz. Die Gesellschaft „Lanor Energy Systems Deutschland” kaufte das das stark reparaturbedürftige und störanfällige Holzheizkraftwerk aus der Insolvenz. Das Unternehmen wollte dort Bioöle chemisch-physikalisch aufbereiten und in Strom umgewandelt. Ersatzbrennstoff soll „Plastik- und Papierabfälle der ungefährlichen Art” sein. Aus all dem wurde wieder nichts. Die Gesellschaft „Environmental Friendly Energy“ der Max-Aicher-Gruppe trat 2009 auf den Plan. Aus ihr gelang es nicht, das Kraftwerk dauerhaft und wirtschaftlich zu betreiben. Bürger in Kirchmöser, deren Wärme über Jahre vom Kraftwerk geliefert wurde, erinnern sich an ständige Pannen und damit verbunden kalt bleibende Wohnungen. Dauerproblem waren die Streitigkeiten zwischen Kraftwerkbetreiber und Netzbetreiber.

Gleichzeitig, so heißt es, entkerne eine weitere Firma die Gebäude und verschrotte nicht benötigte und nicht verkaufte Teile. Die Entkernung und Verschrottung betreffe auch die ehemalige Biosyntheseanlage im Kesselhaus.

Das ist jener Ort, an dem die Tochter einer westdeutschen Firma aus Graswürstchen („Power Greenies“) in einer sogenannten Biosynthesegasanlage Energie gewinnen wollte. Eine Art Kraftwerk wurde zwar aufgebaut, löste dann aber gleich beim ersten Probebetrieb Feueralarm aus und funktionierte in der Folge nie. Die Biosynthesegas-Betreiberfirma verschwand.

Förderband heiß gelaufen

Zu künftigen Nutzungen der Gebäude liegen dem LfU keine Informationen vor, weder Anträge noch Pläne. Um ein neues Kraftwerk oder eine Verbrennungsanlage zu errichten, müssten etwaige Betreiber ein aufwendiges Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Vor zwei Wochen war bei den Abrissarbeiten im Gebäude des einstigen Heizkraftwerks ein Teil des Förderbandes heiß gelaufen und in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz. Sechs Arbeiter befanden sich im Gebäude, konnten aber nach dem Feuerwehreinsatz weiterarbeiten. Als verletzt galt am Ende niemand.

Von Jürgen Lauterbach