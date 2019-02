Brandenburg/H

Verwirrende Tempolimits: Die Straßenführung Luckenberger Straße – Bauhofstraße bis Einmündung Jacobstraße ist mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer ausgeschildert –teilweise nur tagsüber. Ausnahme bildet der Abschnitt von der Einmündung Kanalstraße bis zur Einmündung Wredowstraße.

„In diesem Abschnitt wurde die Geschwindigkeitseinschränkung auf 50 Stundenkilometer gesetzt. Auf dieser Strecke von etwa 300 Metern befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle, bei der die Fahrgäste auf der Fahrbahn aussteigen müssen. Zudem queren oft die aussteigenden Fahrgäste unmittelbar dort auch die Fahrbahn, nicht selten unmittelbar nach dem Aussteigen hinter der Straßenbahn“, sagt Grünen-Fraktionschef Klaus Hoffmann. Die veranlasste ihn zu einer offiziellen Anfrage an die Stadtverwaltung: „Warum wurde beziehungsweise wird dieser Abschnitt nicht auf 30 Stundenkilometer beschränkt?“

Kein Unfallgeschehen zu verzeichnen

„Für eine dauerhafte und auf ihrer gesamten Länge geltende Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 fehlt in der Bauhofstraße die Voraussetzung“, sagt der zuständige Ordnungsbeigeordnete Michael Brandt ( CDU). Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Kanalstraße sei kein Unfallgeschehen zu verzeichnen. Das Vorhandensein von Straßenbahnhaltestellen allein begründe keine Geschwindigkeitsbeschränkung. „Dazu bedarf es weiterer erheblich gefahrenerhöhender Bedingungen, die dann in ihrer Gesamtheit eine Gefahrenlage nach Paragraf 45, Absatz 9 der Straßenverkehrsordnung ergeben“, argumentiert Brandt.

Danach seien Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. „Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs, beispielsweise Tempo 30, dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht.“ Der Gesetzgeber habe dies mit der Ersten Verordnung zur Änderung der StVO 2016 konkretisiert.

Ministerium ordnet zeitliche Begrenzung an

Tempo 30 kann im unmittelbaren Bereich Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern angeordnet werden, die strengen Vorgaben des Paragrafen 45 gelten hier nicht mehr. „Durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg als Oberer Straßenverkehrsbehörde wurde festgelegt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung zeitlich und auf einen Bereich von 300 Metern zu begrenzen ist. Diese Vorgaben wurden in der Bauhofstraße umgesetzt.“

Die Haltestelle Kanalstraße direkt neben der alten Poliklinik wird erst in einigen Jahren behinderten- und seniorenfreundlich umgestaltet. Zuvor muss die Brücke selbst aus Tragfähigkeitsgründen ersetzt werden. Nach Gesprächen mit Stadtverwaltung, Behinderten- und Radfahrerverbänden haben die Verkehrsbetriebe VBBr vorerst eine andere Lösung gefunden.

Die bisher nur kleine Haltestelle in der Luckenberger Straße kurz vor der Neuendorfer Straße wird ausgebaut. Dazu wird sie in Richtung Brücke hin verschoben. Sie bekommt so genannte Dresdner Borde, die ein möglichst schwellen- und fugenloses Ein- und Aussteigen in Bahnen und Busse ermöglichen sollen. Die beiden Tramgleise werden dazu auch in Richtung des jeweiligen Straßenrandes verlegt, um den Abstand zwischen Türschwelle und Bord zu minimieren. Erreicht wird auch nur eine Bahnsteinlänge von 26 statt 30 Metern. Derzeit wird die auf 211.000 Euro netto geschätzte Bauleistung ausgeschrieben, parallel gibt es noch eine Fahrgastzählung, dann soll im April Baubeginn sein.

Von André Wirsing