Brandenburg/H

Immerhin soll die Mitgliederzahl verdoppelt werden beim Auswahlgremium für die Vorschläge zum Gestalten des Packhofes. Ansonsten ist es genauso starr und schematisch zusammengesetzt wie im Sommer 2016 als die Runde schon einmal über das Gestalten des mehr als vier Hektar großen Areals an der Brandenburger Niederhavel befunden hatte, ihr Favorit in der Bürgerbefragung ein Jahr später aber krachend abgewählt wurde.

Nun hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) einen neuen Vorschlag an die Fraktionschefs verschickt. Demnach sollen aus der Stadtverordnetenversammlung sechs Vertreter kommen, von allen Fraktionen und von der FDP. Jeweils einen Gesandten sollen Landesarchitektenkammer und Denkmalbeirat schicken.

Die Bürgerinitiative Packhof darf zwei Vertreter entsenden, sie sollen ergänzt werden um zwei bis fünf „weitere Vertreter aus der Stadtgesellschaft“. Das heißt, es wird eine öffentliche Teilnehmerwerbung geben, unter allen gemeldeten Kandidaten werden die Plätze im Gremium verlost.

Fünf Verwaltungsvertreter wird es geben, unter anderem aus den Ressorts Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Straßenbaulast). Für den Posten des Moderators könnte die Architektenkammer eine Empfehlung geben).

Somit würde das Gremium 19 bis 22 Mitglieder haben, es könnten aber auch bis zu 27 werden – nämlich wenn jede Fraktion zwei Vertreter entsendet.

Im Sommer 2016 gab es im Auswahlbeirat lediglich 13 Mitglieder. „Das Werkstattverfahren würde mehrere Termine umfassen, die einzelnen Werkstätten sollten dann thematisch aufeinander aufbauen“, schlägt Scheller vor. Die erste Werkstatt solle sich damit beschäftigen, die Zielzahlen an Wohneinheiten sowie möglicher Baufelder und Geschosshöhen zu klären sowie weitere Nutzungsmöglichkeiten für Tourismus, Freizeit und Grün zu prüfen. In der zweiten Werkstatt ginge es nur um Verkehr, dessen Organisation, um den ruhenden Verkehrs sowie die Erschließung des Wohngebietes. In der dritten Werkstatt könnten Fragen der Gestaltung diskutiert werden: Fassaden, Material, Wohnumfeld. Und in der vierten Werkstatt sollte das Plan- und Ausschreibungsverfahren besprochen werden.

Von einer offenen Bürger- und Ideenwerkstatt ohne starre Vorgaben und Zielmarken – wie es auch diskutiert wurde – ist das Procedere weit entfernt.

Von André Wirsing