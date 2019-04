Radewege

Absagen, Verbote, Osterfeuer light – nicht so am Beetzsee. In froher Runde haben am Gründonnerstag hunderte Menschen in Radewege den Winter endgültig vertrieben. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unter Löschgruppenführer Michael Schulze ließen sich von der seit Tagen um sich greifenden Osterfeuer-Hysterie nicht anstecken.

Nasses Ostern 2018

Unter ihren wachsamen Augen loderten die Flammen des brennenden Rundholzstapels in die Höhe. In geselliger Runde wurden Erinnerungen an Ostern 2018 wach. Damals war das Wetter so nass und kalt, dass einige Feuer abgesagt oder verschoben wurden. In diesem Jahr herrschen Sonne und frühsommerliche Temperaturen.

Bei herrlichem Wetter feierten am Gründonnerstag hunderte Menschen das Osterfeuer in Radewege. Quelle: Frank Bürstenbinder

Natürlich hatten die Brandschützer die nötige Sorgfalt walten lassen. Ihr Einsatzfahrzeug stand in Sichtweite bereit. Schläuche lagen griffbereit in der Mannschaftskabine. Zur Verstärkung waren die befreundeten Kameraden aus Roskow ebenfalls mit ihrem Löschfahrzeug auf dem Festplatz eingetroffen. Als Gäste waren Gemeindewehrführer Torsten Richter und Amtswehrführer Jan Lehnhardt vor Ort. Das Feuer brannte kontrolliert und ohne Probleme nieder.

Das Roskower Löschfahrzeug in Radewege. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch in Ketzür und in anderen Orten verliefen die Osterfeuer am Gründonnerstag ohne besondere Vorkommnisse beim Brandschutz. Amtsdirektor Guido Müller blieb cool und sah von Verboten ab. „Die Veranstalter kennen ihre Auflagen. Und alle Feuer sollten der trockenen Witterung angepasst sein“, hatte der Verwaltungschef, selbst langjähriger Feuerwehrmann, der MAZ am Gründonnerstag mitgeteilt.

Absagen höchst unterschiedlich

Nach einer feiertagsbedingten Pause am Karfreitag gehen die nächsten Osterfeuer am Sonnabend weiter. Über die konkrete Art der Durchführung entscheiden die Kommunen und Veranstalter wegen der hohen Trockenheit im Landkreis und in ganz Brandenburg höchst unterschiedlich.

Von Frank Bürstenbinder