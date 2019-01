Brandenburg/H

Auf Grund des enormen Wegfalls von Stellplätzen wegen der Bauarbeiten am Wohlfahrtsforum setzt die Stadtverwaltung die maschinelle Straßenreinigung in der Kanal-, Goethe- und Havelstraße ab sofort aus. Das teilte Antje Wittek von der Fachgruppe Straßenverkehrsbehörde am Freitag mit.

Um die prekäre Parksituation für die Anwohner etwas zu entlasten, „wurden die Haltverbote, die zur Absicherung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung montags und dienstags ausgeschildert waren, bis auf weiteres entfernt“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Zu wenig Stellplätze in der Gegend. Quelle: jast

Die Haltverbote, die zugunsten der Bauarbeiten in diesem Bereich aufgestellt wurden, „sind selbstverständlich nach wie vor einzuhalten“.

Von MAZ