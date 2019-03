Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Hier darf nach Herzenslust gespielt und getobt werden Vor 26 Jahren kam Stefan Böhm die Idee. Am Sonntag war der Unternehmer zum zweiten Kindertobetag nach Brandenburg/Havel gekommen. Mit im Gepäck hatte er 15 Geräte zum Spielen, Klettern und Toben.

Richtig wild getobt, gesprungen, geklettert und gebaut wurde am Sonntag in der Turnhalle am Marienberg beim zweiten Kindertobe-Tag. Quelle: Rüdiger Böhme