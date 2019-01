Brandenburg/H

Die Kinderfreundlichkeit einer Kommune zeigt sich auch darin, wie schnell eine Familie einen Kita-Platz bekommt. „Es reicht nicht, Bauland zu schaffen, wir müssen auch die entsprechende Infrastruktur herstellen und dazu gehören auch ausreichend Kitaplätze“, so sagt es Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel). Die MAZ wollte es nun genau wissen und fragte bei allen Gemeinden und Ämtern im Umland und in der Brandenburger Stadtverwaltung nach: Wie schnell bekommt eine Familie mit einem zweijährigen Kind einen Kitaplatz? Die Antworten waren sehr unterschiedlich.

Stadt Brandenburg: „Das Kind könnte sofort in der neuen Kita in der Sophienstraße aufgenommen werden“, teilt Verwaltungssprecherin Angelika Jurchen mit. „Mit Blick auf die noch im vorigen Jahr eröffneten drei neuen Kitas, ist es gegenwärtig sehr schnell möglich, einen Platz dort zubekommen.“ Doch das bedeute nicht, dass die Familie tatsächlich in der Wunschkita einen Betreuungsvertrag erhält. Schnellstmöglich wäre eine Unterbringung des Zweijährigen also in der Kita in Hohenstücken möglich.

Kita Damsdorf hat gerade noch Platz

Gemeinde Kloster Lehnin: Die Familie könnte sofort einen Platz in der Kita Damsdorf für ihr zweijähriges Kind bekommen. Das teilt Bürgermeister Uwe Brückner mit. „In den nächsten Wochen könnte sich das (....) schon schwieriger darstellen.“

In den sechs kommunalen Kindergärten der Gemeinde Kloster Lehnin gibt es derzeit 409 genehmigte Plätze. 373 davon sind belegt, somit stünden 36 Plätze theoretisch zur Verfügung, sagt Brückner. „Jedoch liegen für einen erheblichen Anteil bereits Anmeldungen für die nächsten Monate vor.“ Die Damsdorfer Kita bekommt gerade einen Anbau für 800.000 Euro. Dann kann die Kita 150 Kinder aufnehmen. In Lehnin gibt es zudem einen Evangelischen Kindergarten mit 58 Plätzen.

Die Kita Kinderland in Damsdorf wird derzeit angebaut. Quelle: Marion von Imhoff

Amt Wusterwitz: Nach Aussage der Wusterwitzer Amtsdirektorin Ramona Mayer kann dort erst zum Spätsommer ein neuer Kita-Platz vergeben werden. „Wenn der Kita-Anbau nach Plan läuft.“ Kinder, die bereits auf der Warteliste stünden, hätten früher Chancen auf eine Aufnahme im Kindergarten. Es gebe möglicherweise Ausweichmöglichkeiten bei Tagesmüttern.

Ganz schnell geht es in Ziesar

Amt Ziesar:„Ruckzuck bekäme bei uns ein Zweijähriger einen Kitaplatz, und zwar in der Kita Ziesar oder in Görzke“, sagt Eva Friedrich, Leiterin des Amtes für Ordnung und Soziales im Amt Ziesar. In den drei Kitas im Amtsbereich – Wollin, Ziesar und Görzke – bestehen 300 Betreuungsplätze. „Durch die Auslagerung der Horte in Ziesar und Görzke haben wir keine großen Platzsorgen mehr“, so Friedrich. Im Wolliner Kindergarten soll die Kapazität baulich erweitert werden.

Amt Brück:Knapp hingegen sind die Plätze im Brücker Amtsbereich. Dort hat sich die MAZ nach einem Betreuungsplatz für ein zweijähriges Kind aus Golzow erkundigt. Die Antwort von Amtsdirektor Marko Köhler: „Die Einrichtungen im Amtsbereich sind nahezu ausgelastet.“ Eine Aufnahme in der Kita „Kleine Strolche“ in Golzow sei nicht möglich in de nächsten Monaten. „Familien, die in Golzow wohnen und bereits nach einem Platz gefragt haben, werden aber berücksichtigt.“ Konkret seien zum 1. April von den 65 Plätzen 64 belegt. Das Amt Brück plane mit den Kommunalpolitikern umfangreiche Investitionen, um die Kita-Situation zu entlasten, kündigt Köhler an.

Platz in der Wunsch-Kita ist oft schwierig

Gemeinde Groß Kreutz ( Havel):„Liegen alle Unterlagen vor, ist es möglich, einen Betreuungsvertrag binnen einer oder zwei Wochen abzuschließen.“ Das sagt der Bürgermeister von Groß Kreutz ( Havel), Reth Kalsow. „Wir können derzeit alle Anfragewünsche von Familien aus unserer Gemeinde auch bedienen.“ Doch nicht jede Kita habe gleich viel freie Plätze. „Deswegen kann es vorkommen, dass ein Erstwunsch nicht erfüllt werden kann.“ Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl wird die neue Kita in Jeserig 35 mehr Plätze haben. Baubeginn ist im Frühling. „Damit sollten wir auch in Zukunft in der Lage sein, allen Kitaplatz-Nachfragen gerecht zu werden“, so Kalsow.

Kinder der Damsdorfer Kita. Quelle: Christine Lumemrt

Amt Beetzsee:„In der Kita in Brielow oder der in Radewege könnte ein zweijähriges Kind kurzfristig aufgenommen werden“, sagt Guido Müller, Direktor des Amtes Beetzsee. „Es hängt jedoch nicht nur von den Platzkapazitäten ab. Wenn ein Kind aufgenommen wird, ändert sich der Betreuungsschlüssel. Es ist schwierig im Moment, Erzieher zu finden. Das ist auch eine Baustelle, die wir haben.“ Das Amt Beetzsee kann nicht „jeden Wunschtermin in jeder Wunschkita erfüllen“, sagt der Amtsdirektor. Familien müssten daher auch mit einem Kitaplatz rechnen, der nicht an ihrem Wohnort sei.

Das Amt Beetzsee betreibt fünf Kindergärten für insgesamt maximal 290 Jungen und Mädchen. Es gelten dafür bereits Ausnahmegenehmigungen. In Weseram gibt es zudem eine Kita mit 40 Plätzen des Kinderfördervereins Wir.

Von Marion von Imhoff