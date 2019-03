Brandenburg/H

Natürlich sollte ein Foto zum Thema passen und so ist Christian Bodach mit der Wahl des Wohlfahrtsforums in Brandenburg an der Havel als Hintergrund einverstanden. „Unter einer Bedingung“, sagt er und schmunzelt, „dass wir uns auf ,Neue Sachlichkeit' einigen können“, denn der Begriff Bauhaus stimme in diesem Zusammenhang nicht.

Natürlich könne man an dem Gebäudekomplex die Grundprinzipien wiederfinden, aber das 1928 bis 1930 nach Plänen von Karl Erbs und Willi Ludewig entstandene Wohlfahrtsforum ist Teil der neuen Sachlichkeit. Deshalb lobt er auch das von der Stadt Brandenburg an der Havel herausgegebene Informationsblatt anlässlich des Bauhaus-Jubiläums, das der Frage nachgeht: „Ist alles, das schlicht, geschwungen und weiß ist, gleich Bauhaus?“

Entdeckungstour in Brandenburg an der Havel

„Neues Bauen in Brandenburg“ heißt es da und gibt aufschlussreiche Antworten. Es ist eine Einladung, in der Havelstadt auf Entdeckungstour zu gehen.

Aufgeführt sind unter anderem die um 1930 errichtete Wohnhauszeile Am Rosenhag 1-3, der Konsumverein „Vorwärts“ in der Wilhelmsdorfer Landstraße 63 und die Evangelische Christuskirche in der Thüringer Straße in der Walzwerksiedlung 9.

Bauhaus als neues Design und Lebensgestaltung

Das Bauhaus, die von dem Berliner Architekten Walter Gropius 1919 in Weimar gegründete Hochschule für Gestaltung, existierte nur 14 Jahre. Mit bahnbrechenden Neuerungen, nicht nur in der Architektur, sondern auch in den Bereichen Design und Lebensgestaltung, hat das Bauhaus eine internationale Bewegung angefacht und damit die Entwicklung der Gesellschaft entscheidend beeinflusst. Das wird auch in der Stadt Brandenburg deutlich.

Klare Linien: Das Wohlfahrtsforum in Brandenburg an der Havel von innen. Quelle: Stefan Melchior

Der aus Brandenburg an der Havel stammende Architekt Christian Bodach hat in Weimar Architektur studiert. Das Bauhaus, die Moderne, haben ihn fasziniert, es war sein Thema an der Uni, wie er sagt, und so unterstützt er gerne das diesjährige Jubiläumsjahr als Leiter der Geschäftsstelle in Weimar.

Über 1500 Veranstaltungen in ganz Deutschland sind zu koordinieren. Das lässt sich nur in Kooperation lösen, damit sich die Programme gut ergänzen.

Drei Institutionen im Verbund

Zum Bauhaus Verbund 2019 haben sich die drei sammlungsführenden Bauhaus-Institutionen, das Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung in Berlin, die Stiftung Bauhaus Dessau und die Klassik Stiftung Weimar zusammengeschlossen, des Weiteren der Bund, vertreten durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Kulturstiftung des Bundes, sowie elf Bundesländer.

„Ich habe für mich entdeckt, dass man mit Jubiläen oder Anlässen etwas bewegen kann, weil viele Akteure hinter einem Thema stehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen“, sagt Bodach. Diese Erfahrung hat er bereits bei der Buga 2015 gemacht, als er für die touristische Infrastruktur mit verantwortlich war.

Gigantisches Programm zum Jubiläum

Welchen Umfang das Jubiläumsprogramm hat, wird deutlich, wenn man sich auf der Internetseite bauhaus 100.de umsieht. Vorneweg seien natürlich die Eröffnungsfeier, die bereits im Januar stattfand, die Ausstellung bauhaus Imaginista in Berlin, ein internationales Ausstellungs-und Forschungsprojekt und die Grand Tour der Moderne, anhand von 100 Orten durch 100 Jahre Architekturgeschichte der Moderne genannt.

Die Christuskirche ist nach Plänen von Otto Bartning entstanden und befindet sich in der Thüringer Straße 9 in der Brandenburger Walzwerkssiedlung. Quelle: Stefan Melchior

Auch auf das Brandenburger Wohlfahrtsforum wird auf der Onlineplattform hingewiesen. Deutschlandweit finden Führungen, Ausstellungen, Workshops, Bühnenprogramme und vieles mehr statt.

Jeder kann sich sein eigenes Bauhaus zusammensetzen

„Es gibt nicht ein Bauhaus“, sagt Christian Bodach, der Mythos werde zerlegt, damit jeder sein eigenes Bauhaus zusammensetzen könne. Die zahlreichen Angebote sollen einladen, mal anders in die Geschichte einzutauchen, sich damit auseinander zu setzen und etwas Neues zu entdecken.

Und er fügt hinzu: „Das Bauhaus wirkt immer noch modern. Es spricht viele junge Leute an und ist international viel bekannter als in Deutschland selbst.“ Das verwundert nicht, kamen doch Studierende aus mehr als 29 Ländern an die Hochschule. Mit Schließung der Schule 1933 emigrierten viele der Bauhäusler und verbreiteten die Ideen auf internationaler Ebene. „Mit sehr unterschiedlichen Interpretationen“, sagt Bodach.

Teures Design ist nicht im Sinne des Bauhauses

Heute sind Bauhaus-Kreationen oft zu Designobjekten geworden. Das folge nicht der Idee des Bauhauses, so Bodach. Man versuchte vielmehr dem industriellen Prozess mit neuen Mitteln und Lösungen zu begegnen. Er ist sich sicher: „Auf unsere Zeit hätte das Bauhaus reagiert, zum Beispiel auf Fragen zur Nachhaltigkeit und auf die digitalen Medien.“

Auf jeden Fall lohnt es sich gerade im Jubiläumsjahr auf Entdeckungstour zu gehen. Vielleicht mit einer Reise zu den Ursprüngen und Wirkungsstätten der Moderne oder in Zwiesprache mit den revolutionären Ideen in Architektur, Kunst, Design, Fotografie oder Tanz.

Von Ina Schidlowski