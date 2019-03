Brandenburg/H

Der Frühling lässt sich mittlerweile schon erahnen, Zeit also, den durch dicke Winterklamotten vollgestopften Kleiderschrank aufzuräumen und für die wärmeren Tage herzurichten.

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Frauenkleidermarkt des Vereins „Die Altstädter“ in Brandenburg an der Havel bietet da die beste Möglichkeit, die unnötig gewordenen Kleidungsstücke nicht einfach wegzuschmeißen, sondern Modeliebhaberinnen für wenig Geld zu überlassen und somit jemandem eine Freude zu machen.

Zur Galerie Beim Frauenkleidermarkt in Brandenburg an der Havel finden unzählige Schnäppchenjägerinnen eine üppige Auswahl an guten gebrauchten Textilien.

Am Samstag veranstalteten die Altstädter ihren 5. Kleidermarkt, nicht wie gewohnt im Bürgerhaus in der Altstadt, sondern im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses. Grund war der Beginn der Frauenwoche in der Havelstadt. Eine besondere Idee des Vereins, bei der es trotz des zusätzlichen Raumes schnell zur Platznot kam.

Ansturm zur Eröffnung des Marktes

„Wir hatten schon immer die Idee, die Veranstaltung etwas größer zu machen“, sagt Kerstin Ihlenfeld, Vereinsmitglied der Altstädter. „Und sind jetzt unheimlich glücklich, dass so viele Besucher kamen.“ So startete der Kleidermarkt mit einem Ansturm, welcher ein Durchkommen zu den insgesamt 50 Tischen schwer machte.

Wer es doch an einen der Stände schaffte, der fand alles, was das Frauenherz beim Klamottenkauf begehrt, angefangen bei Schuhen, über Schmuck und Blusen bis hin zu Taschen in allen Größen, Formen und Farben. Lediglich Trödel sowie Herren- und Kindersachen waren tabu.

Erstmals professionelle Händler

Zum ersten Mal zeigten auch Händler wie der Pachamama-Laden aus der Ritterstraße ihre Produkte- „denn wir wollen auch Jungunternehmerinnen einen Raum bieten“, so Ihlenfeld. Neben den neuen Anbietern buhlten jedoch auch altbekannte Händler um ihre Kunden.

„Ich bin seit dem dritten Jahr regelmäßig auf dem sowohl im Frühling als auch im Herbst stattfindenden Kleidermarkt dabei“, sagt Andrea Eiffler. „Mittlerweile habe ich Kundschaft, die direkt auf mich zukommt.“

Die 55-jährige Brandenburgerin verkaufte Blusen, Schuhe, Shirts sowie Jacken und genoss das Plaudern zwischendurch. „Mir gefällt der Markt super da man hier so schön ins Schwatzen kommen kann“, so Eiffler. „Denn Kontakt zu halten ist wichtig.“ Das fiele ihr als Pendlerin zum Arbeitsplatz nach Berlin innerhalb der Woche schwer.

Umfangreiches Nebenprogramm

Neben den üblichen Modeschätzchen gibt es im Rolandsaal zudem auch kleine Leckerbissen und alles, was das Frauenherz sonst noch begehrt. So konnten erschöpfte Besucher in den Genuss einer Thaimassage des Genaration-Salons kommen, bei der Fotografin Ute Steglich den neu erworbenen Zwirn professionell in Szene setzen lassen oder ein neues Makeup ausprobieren.

Zudem stellte sich das neue Brandenburger Projekt „Schön & Stark“ den Besuchern vor. Seit 2018 unterstützt das Projekt an Krebs erkrankte Frauen in der Havelstadt. In dessen Studio im Burgweg können sich diese kostenlos schminken und ablichten lassen. „Das stärkt die Frauen und man selbst nimmt natürlich auch eine Menge mit“, so Katrin Muchow, die das Schminken der Frauen übernimmt.

Um mit Hilfe des Frauenkleidermarktes auch in Zukunft in dieser Größenordnung Frauen der Havelstadt zusammen zu bringen, bestätigte die Stadt noch während der Veranstaltung einen weiteren Frauenkleidermarkt im Rolandsaal für 2019.

Von Tobias Wagner