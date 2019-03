Brandenburg/H

„My Way“ lautet nicht nur der Titel eines beliebten Frank-Sinatra-Songs, sondern so hat Philipp Robert auch seine Silvesterrevue 2018 am Brandenburger Theater benannt. Für Menschen, die Silvester schon etwas anderes vorhatten, stand die Revue mit überraschendem Knalleffekt am Wochenende noch einmal auf dem Spielplan.

„So ein Theater“ lautete der Titel der spritzigen Theaterrevue, mit der Philipp Robert alias Frank Jesko-Idler das Brandenburger Publikum ein Jahr zuvor zu Silvester 2017 überrascht hat.

Mit der Revue „My Way“, die ebenfalls aus seiner Feder stammt, konnte er 2018 die eigene Vorjahresproduktion nicht toppen. Obwohl auch diese Revue leicht und spritzig daher kommt.

Die aus den Vorjahren schon bekannten Darsteller Stefan Nagel, der wieder als Ex-Moderator Karl Hurtig auftrat, Jörg Hilger als Unterhaltungskünstler Felix Blum sowie die Damen Stefanie Dietrich als ehemalige Garderobiere Klärchen Knopf und Dorothea Breil, die wieder die ehemalige Platzanweiserin Lisa Lerche verkörperte, sind bestens aufgelegt und begeistern das Publikum mit ihren tollen Stimmen.

Wer so bekannte Lieder wie „Over The Rainbow“, „Diamonds Are a Girl's Best Friend“ oder den Ohrwurm „Strangers In The Night“ im Programm hat, dem ist der Erfolg sicher. Zumal wenn es die Brandenburger Symphoniker unter der Leitung von Hannes Ferrand derartig toll grooven lassen, dass den Zuhörern die Ohren wegfliegen.

Maßstäbe gesetzt

Dennoch: Abgesehen von der wirklich gelungenen Darbietung, an der auch die Kasmet-Ballett-Company großen Anteil hat, ist diese Revue seicht und ohne Höhepunkte. Der Autor Philipp Robert und sein Team haben mit der schwungvollen Vorjahresrevue Maßstäbe gesetzt.

Erinnert sei beispielsweise an den entzückenden „Havelschwof“. Derartige Glanzlichter fehlen „My Way“.

Der Inhalt dieser Revue ist schnell erzählt: Nach einem Jahr treffen sich die vier Kollegen wieder. Was ist geblieben von ihrem großen Erfolg mit der seinerzeit improvisierten Silvesterrevue? Fast nichts. Klärchen Knopf betreibt zusammen mit Lisa Lärche neben dem Görden-Friedhof ein Trauercafé, in dem nur alte, traurige Menschen verkehren.

Böllerschuss und Konfettiregen

Karl Hurtig hat gerade seinen Job am Brandenburger Theater aufgegeben. Nur Felix Blum ist als Unterhaltungskünstler auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen. Nun besucht er seine ehemaligen Kollegen, weil er sie dringend braucht.

Ein neues Engagement auf dem Schiff hat er nur bekommen, weil er zugesagt hat, dass alle vier gemeinsam im Bordprogramm auftreten werden. Nun muss er sie nur noch überzeugen, dass sie einfach mitmachen müssen. Das ist nicht ganz einfach. Doch das Ziel, New York, lockt sehr.

Im zweiten Teil der Revue erleben die Zuschauer das Bordprogramm, das mit einem donnernden Böllerschuss und Konfettiregen endet. Es besteht aus amerikanischen Songs. Einige davon werden auf Deutsch gesungen.

Der titelgebende Sinatra-Song „My Way“ fehlt natürlich auch nicht. Am Ende der Revue stehen zwei Heiratsanträge. Karl Hurtig und Klärchen Knopf werden gemeinsam das Trauer-Café führen. Felix Blum und Lisa Lärche wollen sich zusammen die Welt anschauen.

Von Ann Brünink