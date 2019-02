Brandenburg/H

Konstantin Geiersberg ist gerade auf einer Vorstellungsrunde unterwegs, um Kontakte zu knüpfen. Am 1. Dezember hat er seinen neuen Job als Gemeindepädagoge im Pfarrbereich Päwesin und in der Brandenburger Domkirchengemeinde angetreten. Die Kitas und Grundschulen in Radewege und Roskow sind zum Beispiel erste Anlaufpunkte für den 35-Jährigen. An einigen Stellen gibt es dort bereits Vorschul- und Christenlehregruppen. Geiersberg will weitere Angebote für Kinder machen.

„Im letzten Jahr habe ich bereits im Rahmen meines Studiums der Religionspädagogik ein dreimonatiges Gemeindepraktikum in Päwesin und Brandenburg unter der Anleitung von Anja Puppe absolviert.“ Ein ganz unbekanntes Gesicht ist er also nicht mehr. In der Domgemeinde leitete Geiersberg in der Weihnachtszeit schon eine Christvesper und war an der Vorbereitung des Krippenspiels beteiligt.

Lebensmittelpunkt wieder in der Heimatstadt

Zudem muss das Hineinschnuppern in die Aufgabe auf beiden Seiten gepasst und Freude gemacht haben. „Es gab das Angebot hier als Gemeindepädagoge einzusteigen und parallel meine Ausbildung zu Ende zu führen“, sagt Geiersberg. Dafür wechselt er von der Evangelische Hochschule in Berlin-Zehlendorf in den gemeindepädagogischen Ausbildungsgang am Amt für kirchliche Dienste (AKD) auf dem Brandenburger Domgelände. Das Examen ist für den März 2020 eingeplant.

Damit liegt der Lebensmittelpunkt des gebürtigen Brandenburgers wieder komplett in seiner Heimatstadt. „Vor zwei Jahren bin ich mit meiner Familie hierher gezogen.“ Zuvor war zehn Jahre lang Berlin die Wahlheimat. „Meine Frau Julia stammt von dort, unsere drei Söhne sind dort geboren.“

Inzwischen haben sich alle an der Havel eingelebt. „Für mich entfällt jetzt das tägliche Pendeln zum eher theorielastigen Studium und ich freue mich auf die praktische Arbeit in den Pfarrgemeinden.“

Gemeinsames Kochen geplant

Der Name Geiersberg ist in Brandenburg nicht unbekannt. „Mein Vater hat die evangelische Buchhandlung im Wichernhaus geführt und ich bin durch meine Familie mit dem christlichen Glauben groß geworden.“ Während seiner Kinder- und Jugendzeit war die Gotthardt-Gemeinde die kirchliche Heimat.

Dass er allerdings selbst einmal in den Kirchendienst tritt, war zuerst nicht abzusehen. „Nach einer Ausbildung zum Koch habe ich in Berlin lange im Gastronomiebereich gearbeitet.“ Diese Leidenschaft ließe sich künftig aber gut mit dem pädagogischen Engagement verbinden. „Im Päwesiner Pfarrgarten steht ein Pizzaofen und gemeinsames Kochen mit den Kindern und Jugendlichen ist nur eine von vielen Ideen.“

Unterstützung für den Pfarrer

In den Konfirmandengruppen kommen die Jugendlichen, egal ob sie in den Stadt- oder Landgemeinden zuhause sind, vor allem in Brandenburg zusammen. „Deshalb wäre es schön, einige gemeinsame Nachmittage nach Päwesin zu verlegen, um der Jugend aus der Stadt die Dörfer zu zeigen.“ Vor allem weil dort ebenfalls aktiv Kirche gelebt wird.

Was genau entstehen wird, ist noch in der Planungsphase. „Der Pfarrer im Sprengel Päwesin hat ja auch gerade erst seine Stelle angetreten, aber wir überlegen schon gemeinsame Projekte“, sagt Geiersberg. Und als Gemeindepädagoge in so einem großem Pfarrsprengel, der immerhin 13 Kirchtürme zählt, könne er zum Beispiel mit Andachten die Arbeit des Pfarrers unterstützen und Entlastung sein.

Die Konzentration liegt jetzt auf einem guten Start in die neue Aufgabe. Sein ehrenamtliches Engagement, etwa in der Björn-Schulz-Stiftung oder bei der Bike Box Brandenburg, will Geiersberg erst einmal zurückfahren. Eine konkrete Idee für die Arbeit in der Domgemeinde ist in der Umsetzung. „Im März will ich einen Vater-Kind-Brunch organisieren, bei dem sich die Teilnehmer in lockerer Runde austauschen können.“

Von Christine Lummert