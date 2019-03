Brandenburg/H

Manche Entscheidungen kommen auf kuriose Weise zustande, könnten sich aber bald als zukunftsweisend herausstellen.

Der bündnisgrüne Fraktionschef Klaus Hoffmann hat in der Haushaltsdiskussion vorgeschlagen, an den verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr sowie an den beiden offenen Adventssonntagen die An- und Abfahrt mit Bussen und Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe für die Kunden kostenfrei zu stellen.

Im Hauptausschuss bekam er dafür eine satte Mehrheit, was eigentlich gar nicht geplant war. Doch als einer schnell den Finger hob, zogen die anderen nach. Hinterher sollen sie sich stillschweigend darauf verständigt haben, in der SVV kommende Woche nicht entgegengesetzt zu stimmen, sähe ja blöd aus, berichten Teilnehmer.

Klaus Hoffmann von Bündnis 90/ Die Grünen Quelle: JACQUELINE STEINER

So hat der Antrag am Mittwoch wohl gute Chancen. Hoffmann freut es: „Seit Jahren wird bundesweit die Diskussion zu einem kostenfreien Nahverkehr geführt, vor allem vor dem Hintergrund des zunehmenden motorisierten Individualverkehrs in den Innenstädten und der damit verbundenen Schadstoffbelastung. Während das größte Hemmnis hierbei die Gesamtfinanzierung darstellt, besteht dennoch ein gewisser Spielraum für die Kommunen, ,kleinteilig’ zu beginnen.“

Was in anderen Städten noch Zukunftsmusik sei, werde in der Stadt Brandenburg angepackt.

„Nicht nur, dass damit der motorisierte Individualverkehr eingedämmt wird, auch viele Brandenburger werden vielleicht den ÖPNV als eine sinnvolle Alternative wahrnehmen und ihr Auto künftig öfter stehen lassen. Ähnlich wie die Diskussionen und Entscheidungen zum beitragsfreien Kita-Besuch wird auch der öffentliche Nahverkehr unserer Auffassung nach langfristig in eine gebührenfreie Beförderung umgewandelt werden“, sagt Hoffmann.

So weit will Verkehrsbetriebe-Chef Jörg Vogler noch nicht gehen, er lobt gleichwohl die Initiative: „Das bringt Menschen in unsere Verkehrsmittel, die sie bisher noch nicht genutzt haben. Es ist also ein kostenfreies Schnupperticket für künftige VBBr-Kunden.“

Wer einen verkaufsoffenen Sonntag nutze, wolle schlendern und könne so entspannt an- und abreisen, ohne einen Parkplatz suchen zu müssen. „Die wenigen Tage kann die Stadt finanziell schultern und wir können die Aktion wegen ihrer zeitlichen Begrenztheit auch gegenüber unseren Dauerkartenbesitzern als Werbeaktion für den Nahverkehr kommunzieren.“

Die Kosten für die sechs Tage schätzt auf man 29.000 Euro, die die Stadt erstatten müsse.

Von André Wirsing