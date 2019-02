Brandenburg/H

Unverbindlich eine zweite Meinung einholen, Unsicherheiten aus der Welt räumen und Fragen stellen, für die in der Sprechstunde manchmal nicht genügend Zeit bleibt – das ist der Sinn der individuellen Zahnarzt-Beratung.

Patienten aus dem im Raum Brandenburg Stadt und Land können sich für ein persönliches Gespräch mit einem von der Landeszahnärztekammer berufenen Experten unter der Telefonnummer 0 33 81/79 73 940 anmelden.

Die nächste individuelle Zahnarzt-Beratung findet am Donnerstag, den 14. Februar von 12 bis 14 Uhr im Gesundheitsamt in der Klosterstraße 14 in Brandenburg/Havel statt, teilt Kammer-Sprecherin Jana Zadow-Dorr mit. Die Beratung ist kostenfrei.

Risiken, Kostenpläne, neue Erkenntnisse

Zu allen Fragen einer zahnärztlichen Behandlung, Möglichkeiten und Risiken von geplanten Behandlungen, neuen Erkenntnissen in der Zahnmedizin sowie Kostenplänen, Festzuschüssen und Rechnungslegung wird ein Zahnarzt der Kammer am genannten Termin Auskunft geben.

„Manche Bürger hören vor einer Zahnbehandlung gern eine zweite Meinung, andere haben das Gefühl, dass mit ihrer letzten Zahnarztrechnung etwas nicht stimmen könnte“, erklärt Jana Zadow-Dorr, was gängige Themen in den regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag eines Monats in Brandenburg/Havel stattfindenden Beratungsgesprächen sind.

In früheren Zeiten hatte die Verbraucherzentrale eine solche Zahn-Beratung angeboten. Seit dies nicht mehr der Fall ist, hat die Landeszahnärztekammer diesen kostenlosen Service übernommen. „Unsere Beratungstermine sind immer gut nachgefragt“, berichtet Jana Zadow-Dorr.

Von Jürgen Lauterbach