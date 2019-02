Brandenburg/H

Die Die Geschäftsführerin der Asklepios Kliniken in Brandenburg findet es nicht toll, wenn sich Krankenhäuser und Pflegeheime in der Gesundheitsstadt Brandenburg/Havel übertrumpfen und die Fachkräfte abspenstig machen mit Verlockungen wie einer Wechselprämie. Die bietet das städtische Klinikum in der Hochstraße schon seit etwa zwei Jahren.

Ob der Euro-Lockvogel erfolgreich piept, das verrät das Klinikum nicht so genau. Immerhin überlegt nun Daniela Wolarz-Weigel mit dem Personalmanagement des Asklepios-Konzerns auch schon, mit einer eigenen Prämie dagegen zu halten.

Die beiden größten Kliniken der Gesundheitsstadt sind keineswegs die Einzigen, die offensiver als früher um gutes Fachpersonal werden – bei Ärzten, aber gerade auch in der Krankenpflege, einer Berufsgruppe, deren Wert das ganze Land so langsam für sich entdeckt und besser behandeln will.

Bert Stresow ist Personalleiter des städtischen Klinikums und analysiert den laufenden Wettbewerb ganz nüchtern. Was für etliche Berufe gilt, trifft auf die Krankenpflege ganz besonders zu. Das Blatt hat sich gewendet. Man sucht nicht mehr, man wird gesucht.

„Wir entwickeln uns unabweisbar in Richtung eines Arbeitnehmerarbeitsmarktes, der Arbeitnehmer kann sich unter mehreren Arbeitsplatzangeboten aussuchen, wo er zukünftig tätig sein möchte“, beschreibt der Jurist. Das Risiko, einen Fehlgriff zu tätigen, also am neu gewählten Arbeitsplatz nicht so ganz zufrieden zu sein, sei überschaubar. Wechseln leicht gemacht also.

Tatsächlich sind die Arme in der Gesundheitsbranche tatsächlich weit geöffnet. Die Arbeit in der Kranken- und Altenpflege bleibt selbstverständlich anstrengend und auch belastend. Doch wird die Beschäftigung mit Zuckerstücken versüßt, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind. Nur wenige vertrauen noch darauf, allein durch den Wohlklang des eigenen namens die Heerscharen zu sich zu locken. Wie berichtet, hat fast jeder ein Schmankerl zu bieten.

Arbeitsplatznahe kostenlose Parkplätze im Sankt-Marienkrankenhaus, Prämien im städtischen Klinikum, die drei Besinnungstage im Jahr zur Reflexion in Sankt Benedikt, „auf die jeweilige Lebenssituation maßgeschneiderte Verträge“ bei Renafan, Betriebskindergarten im Senioren- und Pflegezentrum SPZ, „kreative und individuelle Dienstplangestaltung“ bei Alexa. Um nur einige Beispiele herauszupicken.

Natürlich kostet das alles und noch viel mehr einiges Geld, das aufgebracht werden muss. Die Einrichtungen lassen sich ihre Anstrengungen von Kranken- und Pflegekassen vergüten, in die Patienten und Steuerbürger einzahlen. Diese Entwicklung steht erst am Anfang. Denn, so drückt es Bert Stresow aus: „Die Zeichen der Zeit gebieten, künftig noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Beschäftigter einzugehen.“

Wechselprämien sind da nur eine winzige Spitze des Eisbergs.

Von Jürgen Lauterbach