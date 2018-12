Brandenburg/H

Um 9.10 Uhr sind Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag zu einem Einsatz in der Neustadt ausgerückt. In der Packhofstraße 53 /Ecke Packhofstraße hatte ein Mann den Notruf gewählt. Er habe ein ernsthaftes medizinisches Problem und könne nicht selbst seine Wohnungstür öffnen. Daraufhin rückten die Retter mit Drehleiter, Gerätewagen, Einsatzführung und Rettungswagen an.

Der Aufwand war am Ende gar nicht notwendig, konnte sich der Mann doch selbst aus der misslichen Lage befreien. „Sagen wir mal so, es war ein Einsatz auf guten Glauben hin“, formuliert es der Einsatzleiter diplomatisch. Eine Wahl hat er ohnehin nicht: Bei bestimmten Notrufarten ist laut Einsatzlisten vorgeschrieben, mit wie vielen Fahrzeugen und Rettern ausgerückt wird.

